جروزالم پست: توافق امنیتی با جولانی مانند توافق با داعش است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» نوشت که در داخل رژیم اسرائیل نگرانی‌هایی از امضای توافق امنیتی با احمد الشرع ملقب به ابومحمد جولانی رئیس دولت انتقالی سوریه به وجود آمده و این توافق به امضای توافق با داعش شباهت دارد.

به گزارش این رسانه عبری، علت این نگرانی آن است که بخش زیادی از فرماندهان امنیتی حکومت جولانی، دارای پیشینه جهادی هستند. این روزنامه افزود: جامعه بین‌المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا، نظام جدید سوریه را پذیرفته و از هشدارها درباره شکنندگی این حاکمیت چشم‌پوشی کرده است.

«جروزالم پست» مدعی شد که جولانی ممکن است در سوریه دولتی اسلامی تشکیل دهد؛ دولتی که شباهت زیادی به عربستان سعودی خواهد داشت و در عین حال روابط نزدیکی با غرب حفظ می‌کند.

این روزنامه در پایان گزارش خود تأکید کرد که توافق مطلوب، توافقی است که اجازه دهد اسرائیل از منافع خود دفاع کند و مانعی در برابر واکنش تل‌آویو به تهدیدهای آتی نباشد.

این اظهارات در حالی است که چند روز پیش توم بَرّاک فرستاده ویژه آمریکا به سوریه، اخبار منتشرشده درباره شکست مذاکرات حکومت جولانی و اسرائیل را تکذیب کرد. پیش‌تر خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که گفت‌وگوها در آستانه توافق با مانعی جدی روبه‌رو شده است؛ مانعی که به درخواست تل‌آویو برای ایجاد دالان انسانی به سمت استان سویداء سوریه مربوط می‌شد.

