به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش حکومت جولانی سلاح‌های سنگین خود را از جنوب کشور ـ منطقه‌ای که اسرائیل خواستار خلع سلاح آن است ـ خارج کرده است؛ این خبر را یک مقام نظامی سوری به خبرگزاری «فرانس پرس» اعلام کرد.

یک مقام نظامی سوری مقام که نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگو با خبرگزاری «فرانس‌پرس» توضیح داد که ارتش حکومت جولانی سلاح‌های سنگین خود را از جنوب کشور خارج کرده است.

وی افزود: این روند دو ماه پیش یعنی پس از حوادث خشونت‌بار در استان سویداء آغاز شد، زمانی که اسرائیل مقرهای دولتی در دمشق و همچنین خودروهای ارتش حکومت جولانی را پس از استقرار در این استان دروزی‌نشین هدف قرار داد.

یک منبع دیپلماتیک در دمشق نیز به «فرانس پرس» گفت که عملیات خارج‌سازی سلاح‌های سنگین ارتش حکومت جولانی شامل مناطق جنوبی سوریه تا حدود ۱۰ کیلومتری جنوب دمشق بوده است.

در ماه‌های اخیر چندین دور مذاکره میان حکومت جولانی و اسرائیل برگزار شده است که در آنها «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه حکومت جولانی نیز حضور داشته است.

اعلام نخستین بارۀ این مذاکرات از سوی «احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه در ماه مه گذشته صورت گرفت؛ او پس از دیدار با «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه، در پاریس از آغاز مذاکرات غیرمستقیم میان دمشق و تل‌آویو خبر داد. پس از آن دیدارها به شکل مستقیم در آذربایجان با میانجی‌گری ترکیه، قطر و امارات ادامه یافت. هدف این نشست‌ها ایجاد مناطق عاری از سلاح در جنوب سوریه در برابر عقب‌نشینی اسرائیل از برخی مناطق مرزی و تحویل آنها به دمشق عنوان شد.

پس از آن نیز جلسات مستقیم دیگری میان دمشق و تل‌آویو در پاریس و با نظارت آمریکا برگزار شد که موضوعات آنها بیشتر بر تشدید تنش‌های امنیتی اسرائیل در جنوب سوریه، اوضاع امنیتی در استان سویدا و دخالت‌های اسرائیل در این منطقه متمرکز بود. در این نشست‌ها همچنین آمادگی سوریه برای بازگشت به توافق مرزی «جدایی نیروها» (فض اشتباک) سال ۱۹۷۴ مطرح شد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸