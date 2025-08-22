به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت رسانه اسرائیل اعلام کرد که حکومت جولانی و رژیم صهیونیستی در مسیر امضای یک توافق امنیتی، پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند، هرچند برخی نقاط اختلافی همچنان باقی مانده است.

براساس گفته منابع سوری ناشناس، حدود ۸۰ درصد از محورهای امنیتی مورد توافق قرار گرفته است، اما برخی اختلافات باقی مانده است؛ مهم‌ترین آن درخواست اسرائیل برای حفظ نیروهایش در چندین نقطه راهبردی داخل خاک سوریه، از جمله ایستگاه رادار در جبل‌الشیخ و یک تپه اصلی در قنیطره است.

این منابع فاش کردند که «ابومحمد جولانی» رئیس دولت موقت سوریه، نماینده جدیدی را در سازمان ملل منصوب کرده است تا رهبری مذاکرات با طرف اسرائیلی-آمریکایی را برعهده گیرد؛ مذاکراتی که در آستانه دیدار تاریخی در پایان ماه سپتامبر در واشنگتن انجام می‌شود.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که خبرهای مربوط به توافقات امنیتی احتمالی میان سوریه و اسرائیل، با میانجی‌گری دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، مقدمه‌ای غیرمعمول برای جایزه صلح نوبل است که او در پی آن است.

طی ساعات گذشته، بسیاری از وب‌سایت‌ها و شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل گزارش‌هایی را بازنشر کردند که به نقل از مقامات ارشد سوری، از احتمال امضای توافق امنیتی میان دمشق و تل‌آویو در ۲۵ سپتامبر آینده پس از نخستین سخنرانی جولانی در مجمع عمومی سازمان ملل، خبر می‌دهند.

طبق این گزارش‌ها، توافق احتمالی محدود به مسائل امنیتی و کاهش تنش میان دو کشور خواهد بود و خبری از یک توافق صلح جامع در آینده نزدیک نیست.

همچنین منابع مطلع اشاره کردند که نتایج مثبت دیدار میان اسعد الشیبانی و رون دِرمر در پاریس با پشتیبانی آمریکا در تقویت فضای مثبت برای دیدار آتی میان ابومحمد جولانی و بنیامین نتانیاهو در واشنگتن نقش داشته است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸