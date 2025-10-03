جدل در سوریه پس از پخش سرود اسرائیلی در استان قنیطره + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ چند روز پس از سخنرانی که رسانههای نزدیک به احمد الشرع ملقب به ابومحمد جولانی رئیس دولت انتقالی سوریه، آن را تاریخی توصیف کرده بودند، هیچ توافق امنیتی میان سوریه و اسرائیل در حاشیه نشستهای سازمان ملل در نیویورک اعلام نشد و برخلاف پیشبینیها، در سخنرانی نمایندگان دو طرف در مجمع عمومی سازمان ملل هیچ اشارهای به توافق تازه وجود نداشت.
در همین حال، ویدئویی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که نشان میدهد سربازان اسرائیلی پرچم این رژیم را برافراشته و سرود رژیم صهیونیتسی خود را در همان منطقهای مینوازند که دههها پیش حافظ اسد رئیسجمهور فقید سوریه پس از آزادسازی آن در سال ۱۹۷۳، پرچم سوریه را بر افراشت؛ صحنهای تاریخی که همراه با سرود ملی قدیمی سوریه «حماة الدیار» ثبت شد. این سرود پس از سقوط حکومت بشار اسد در اواخر سال ۲۰۲۴ کنار گذاشته شد.
این ویدئو بحثهای گستردهای میان فعالان برانگیخت. بسیاری پرسیدند آیا این رویداد بازتاب توافق امنیتی جدیدی است که حضور اسرائیل را در جنوب سوریه در برابر تضمین بقای جولانی در قدرت و توقف حملات هوایی مکرر اسرائیل تقویت میکند. برخی کاربران نوشتند: حکومت سابق به بهانه وجود پایگاههای ایرانی بمباران میشد و امروز حکومت جدید به بهانه پایگاههای ترکیهای.
برخی حسابها نیز با مقایسه تصویر حافظ اسد در حال برافراشتن پرچم سوریه با تصویر برافراشته شدن پرچم اسرائیل در قنیطره، این پرسش را مطرح کردند: امروز فهمیدیم چه کسی زمین را فروخت؟ این کنایه به روایتهایی بود که حامیان حاکمیت جدید در سوریه درباره فروش جولان توسط اسد تبلیغ میکردند. شماری هم طرفین را مسئول دانستند و نوشتند که هیچ حکومتی در سوریه بدون واگذاری بخشی از زمین پایدار نمیماند.
رسانهها پرسیدند: در میدان قنیطره، سرود اشغالگران اسرائیلی نواخته شد؛ موضع حکومت انتقالی چیست و واکنش آن چه خواهد بود؟.
در مقابل، سکوت مطلق در رسانههای رسمی سوریه و رسانههای نزدیک به حکومت جولانی حکمفرما بود. هیچ اشارهای به این حادثه نشده است؛ در حالی که همین رسانهها در ماههای گذشته مدام از نفوذ اسرائیل در خاک سوریه سخن میگفتند. تازهترین خبرها در این زمینه به تکذیب بازداشت سربازان سوری توسط نیروهای اسرائیلی در درعا مربوط میشد و رسانهها تأکید کردند تصاویر منتشرشده توسط هوش مصنوعی ساخته شده است.
