شهادت اسیر فلسطینی صخر زعول در زندان عوفر رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع فلسطینی از شهادت اسیر فلسطینی «صخر احمد خلیل زعول» (۲۶ ساله) از روستای حوسان در بیتلحم، خبر دادند.
هیئت امور اسرا و آزادگان و باشگاه اسیر فلسطینی اعلام کردند زعول که به صورت اداری بازداشت شده بود، در زندان عوفر رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. خانواده او تأکید کردهاند که وی هیچ بیماری مزمنی نداشت و برادرش، خلیل زعول، نیز در زندانهای رژیم صهیونیستی محبوس است.
شهادت زعول تنها چهار روز پس از شهادت اسیر دیگر، عبدالرحمن سباتین، از همان روستا رخ داد.
شمار شهدای اسیر که هویتشان اعلام شده از آغاز جنگ نسلکشی به ۸۶ نفر رسیده است؛ آماری که نهایی نیست و روندی «وحشتناک و بیسابقه» دارد.
سازمانهای حقوقی اخیراً گزارش دادهاند که رژیم صهیونیستی خود به شهادت بیش از صد اسیر و بازداشتی در زندانها و اردوگاههایش اذعان کرده است؛ در حالی که هویت دهها شهید از غزه را پنهان میکند و شماری دیگر نیز به صورت میدانی اعدام شدهاند.
هیئت امور اسرا و آزادگان، و باشگاه اسیر فلسطینی تأکید کردند: آنچه رژیم صهیونیستی علیه زندانیان اعمال میکند چیزی جز «نسلکشی سازمانیافته» نیست؛ اقدامی که با دعوتهای علنی وزرای کابینه، بهویژه ایتمار بنگویر، برای اعدام اسرا همراه شده است.
این نهادها افزودند: رژیم صهیونیستی با کُشتن تدریجی و برنامهریزی شده زندانیان، از طریق شکنجه، گرسنگی، محرومیت از درمان، تعرضات جنسی، و شرایط غیرانسانی، عملاً حقوق اساسی آنان را به ابزار سرکوب تبدیل کرده است.
شرایط زندانها باعث شیوع بیماریها و اپیدمیها شده است؛ از جمله بیماری پوستی «جرب» که به ابزاری برای شکنجه و قتل تبدیل شده است.
این نهادها هشدار دادند که روند سریع و بیسابقه شهادت اسرا نشان میدهد رژیم صهیونیستی به اجرای سیاست کُشتن تدریجی و برنامهریزی شده ادامه میدهد و حتی اجساد شهدا را نیز توقیف میکند.
