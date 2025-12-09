به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع عبری گزارش دادند ایتمار بنگویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، اعلام کرده حدود ۱۰۰ پزشک اسرائیلی برای مشارکت در اجرای احکام اعدام اسرای فلسطینی از طریق تزریق سم اعلام آمادگی کردهاند؛ ادعایی که بار دیگر ابعاد خطرناک سیاستهای افراطی این رژیم را آشکار میکند.
این اقدام در حالی مطرح شده که نهادهای معتبر پزشکی جهان، هرگونه مشارکت پزشکان در روند اعدام ـ از آمادهسازی تا اجرای مرگبار آن ـ را نقض جدی اصول اخلاق پزشکی و مغایر با سوگند حرفهای میدانند.
روز گذشته (دوشنبه) بنگویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و از حامیان اعدام اسیران فلسطینی، با سنجاق سینه اعدام وارد کنست شد.
ایتمار بنگویر که رئیس حزب تندروی عوتسما یهودیت است، در یک حرکت هماهنگ وی و سایر اعضای این حزب، خود سنجاق سینه اعدام را بر لباس خود نصب کردند.
با وجود آنکه اعدام در دین یهودیت و قوانین رژیم صهیونیستی، جایی ندارد؛ بنگویر در حمایت از اعدام اسیران فلسطینی و با اردوگاه خواندن زندانهای رژیم صهیونیستی، گفت: ما پس از سالها بیقانونی، کل اردوگاهی را که اینجا بود، برچیدیم.
در خلال صحبتها در کنست، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی، به آمار منتشر شده اخیر در مورد مرگ ۱۱۰ اسیر فلسطینی در دوران تصدی خود اشاره کرد.
وی تاکید کرد، از اقدامات انجام شده در زندانها عذرخواهی نمیکند.
.....................
پایان پیام
نظر شما