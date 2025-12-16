مخالفت انجمن پزشکان اسرائیل با مشارکت در اعدام اسرای فلسطینی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در سرزمین‌های اشغالی، جدال شدیدی میان «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و «انجمن پزشکان اسرائیل» بر سر اجرای حکم اعدام علیه اسرای فلسطینی درگرفته است؛ موضوعی که در قالب طرحی از سوی حزب «اوتسما یهودیت» مطرح شد.

انجمن پزشکان در نامه‌ای به بن گویر اعلام کرد که موضعی موافق یا مخالف نسبت به اصل قانون ندارد، اما بر جنبه اخلاقی مشارکت پزشکان در اجرای اعدام تأکید کرده است. در این نامه آمده است: «تمام پزشکان اسرائیل تابع اصول اخلاق پزشکی هستند و مشارکت فعال یا منفعل آنان در اعدام‌ها ـ از جمله ارزیابی سلامت، تزریق مواد، پایش علائم حیاتی یا ارائه مشاوره فنی ـ به‌طور مطلق ممنوع است.»

این نهاد صنفی تأکید کرد که موضعش بر پایه اصول بنیادین پزشکی، از جمله «سوگند پزشک عبری» و «اعلامیه ژنو» انجمن جهانی پزشکی استوار است. در نامه تصریح شده است: «اصل پذیرفته‌شده در جهان غرب آن است که پزشکی برای نجات جان‌ها، درمان و کاهش رنج‌هاست، نه برای گرفتن زندگی. بنابراین مشارکت پزشکان در هر مرحله از اعدام، حتی در طراحی یا راهنمایی، غیراخلاقی است.»

بن گویر در پاسخ، نامه‌ای تند ارسال کرد و گفت: «اینکه پزشکان اعلام کنند در صورت تصویب قانون آن را رعایت نمی‌کنند، خطرناک است.» او افزود: «قانون الزاماً پزشکان را به اجرای اعدام وادار نمی‌کند، اما پزشکان کافی در اسرائیل وجود دارند که به ملت و دولت خود وفادارند و مجازات مناسب را اجرا خواهند کرد.»

وی تأکید کرد که تعیین حدود مجاز و ممنوع در یک کشور دموکراتیک تنها در اختیار قانون‌گذاران است، نه پزشکان. بن‌ گویر همچنین مدعی شد که پزشکان در ایالات متحده نیز در اجرای احکام اعدام مشارکت دارند. او خاطرنشان کرد که قصد دارد طرح قانونی را پیش ببرد و آن را «بازدارنده، عادلانه و اخلاقی» می‌داند.

