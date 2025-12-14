به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین حمید احمدی، رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین حسینی، در نشست خبری پنجمین کنگره بینالمللی فعالان فرهنگی اربعین، که روز یکشنبه در سازمان حج و زیارت برگزار شدف با تشریح اهداف و برنامههای این رویداد، اعلام کرد: پنجمین کنگره بینالمللی فعالان فرهنگی اربعین از ۲۵ تا ۲۸ آذرماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار میشود و این کنگره با نگاهی فراملی، فرامذهبی و فرا دینی، در مسیر تحقق تأکیدات مقام معظم رهبری برای جهانیتر شدن اربعین طراحی شده است.
وی با بیان اینکه اربعین یک پدیده بینظیر جهانی است، افزود: در کنار جهانی شدن اربعین، باید معنا و مضمون این حرکت نیز عمیقتر و ژرفتر شود. تحقق این هدف نیازمند هماهنگی میان همه کنشگران فرهنگی از کشورهای مختلف و تصمیمسازیهای مشترک بهویژه در حوزه مفاهمه، همافزایی و همگرایی در انجام فعالیتها است.
حجتالاسلام والمسلمین احمدی با اشاره به حضور مهمانان داخلی و خارجی در این کنگره گفت: با وجود محدودیتها، تاکنون حدود ۳۲۰ نفر مهمان برای این کنگره پیشبینی شدهاند که حدود ۱۰۰ نفر از آنان از ۲۰ کشور مختلف حضور دارند و سایر شرکتکنندگان از اساتید، علما، فعالان و کنشگران فرهنگی داخل کشور هستند. کشورهای مدعو شامل لبنان، فلسطین، سوریه، بحرین، برخی کشورهای اروپایی، آفریقایی، آمریکا و شرق آسیا هستند و حتی مهمانانی از ادیان دیگر از جمله مسیحیان نیز در این کنگره حضور خواهند داشت.
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین با تأکید بر نگاه تمدنی سند اربعین تصریح کرد: سند اربعین با رویکردی جهانی و تمدنی تدوین شده و مختص ایران نیست. این سند در بخشهای مختلف مورد بحث قرار گرفته و در این کنگره نهایی خواهد شد. همچنین چالشهای پیشروی جهانیشدن اربعین و اولویتها و رویکردهای برنامه اربعین ۱۴۰۵ نیز در این کنگره بررسی میشود.
وی از تشکیل ۱۸ کارگروه تخصصی ذیل کمیسیونهای مختلف خبر داد و افزود: این کارگروهها از عصر چهارشنبه فعالیت خود را آغاز میکنند و روز پنجشنبه جمعبندی نظرات خود را در کمیسیونها ارائه خواهند داد. جمعبندی نهایی رؤسای کمیسیونها، مبنای برنامهریزی اربعین ۱۴۰۵ قرار خواهد گرفت.
حجتالاسلام والمسلمین احمدی با اشاره به محورهای جدید کنگره گفت: موضوعاتی مانند بانوان، کودکان، مهدکودکها، رصد و پایش وضعیت فرهنگی ـ اجتماعی اربعین، فناوریهای نوین، هوش مصنوعی و مسائل نوپدید فرهنگی از جمله محورهایی است که در این دوره از کنگره بهصورت جدی مورد توجه قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نقش کنگره در ارتقای روابط فرهنگی ملتها اظهار داشت: این کنگره مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری است که اجتماع دهها میلیون انسان در اربعین را فرصتی برای تحکیم روابط میان ملتها دانستهاند. اربعین ظرفیتی بزرگ برای همگرایی میان ملتها، مذاهب و اقوام مختلف از شیعه و سنی تا کرد، ترک و عرب است و امروز شاهد برگزاری مراسم اربعین در دهها کشور جهان هستیم.
حجتالاسلام والمسلمین احمدی با بیان اینکه اربعین دارای ظرفیتهای عظیم دیپلماسی فرهنگی، علمی و عمومی است، افزود: این ظرفیتها میتواند به همگرایی منطقهای و تقویت روابط ملتها کمک کند. در سند اربعین، دو اصل «مردمپایه بودن» و «غیردولتی بودن» بهعنوان رویکردهای اساسی مورد تأکید قرار گرفته و نقش دولتها بیشتر تسهیلگری و هماهنگی است.
وی درباره نقش دولتها در اربعین گفت: دولتها مسئولیتهایی مانند امنیت، زیرساخت، تردد و هماهنگیهای کلان را بر عهده دارند، اما بار اصلی خدمات فرهنگی و پذیرایی بر دوش مردم است. به رسمیت شناختن بیش از ۳ هزار موکب، ساماندهی مالی و هویتبخشی به فعالیتهای مردمی از مهمترین اقدامات انجامشده در این حوزه است.
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین با اشاره به نظم معنوی شکلگرفته در این مراسم گفت: امروز بخش قابلتوجهی از زائران با فرهنگ و آداب مردم عراق آشنا هستند و نوعی نظم ایمانی و مردمی در اربعین شکل گرفته که بسیاری از امور را خود مردم مدیریت میکنند. با وجود افزایش جمعیت زائران، کمترین چالشها را شاهد بودهایم.
وی افزود: رویکرد موکبها نیز از صرف پذیرایی به سمت تبدیل شدن به پایگاهها و قرارگاههای فرهنگی حرکت کرده و امروز موکبهای قرآنی، کودک، رسانهای و فرهنگی در ایران و عراق فعال هستند. این تحول نتیجه توجه به گفتمانسازی فرهنگی و مشارکت نخبگان، علما و اصحاب رسانه است.
حجتالاسلام والمسلمین احمدی با تأکید بر اهمیت تولید ادبیات و گفتمان اربعین گفت: اگر اربعین را جهانی میدانیم، لازمه آن تولید ادبیات فرهنگی و فکری است و این مسئولیت بر عهده نخبگان، دانشگاهیان و رسانههاست. موضوعاتی مانند مهدویت، مقاومت، روابط بین ملتها و وحدت امت اسلامی باید بهصورت علمی و گفتمانی تبیین شود.
وی از توجه ویژه کنگره به پیوند نهضت حسینی با سیره نبوی خبر داد و گفت: با توجه به نامگذاری سال آینده به نام پیامبر اعظم(ص)، تلاش شده پیوند میان فرهنگ عاشورا و سیره نبوی تقویت شود که این امر میتواند عامل مهمی در وحدت امت اسلامی باشد.
حجتالاسلام والمسلمین احمدی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل اقتصادی زائران اشاره کرد و گفت: شعار ستاد اربعین این است که «اربعین سفر رایگان نیست، بلکه سفر ارزان است». دولتها در کاهش هزینهها نقش مؤثری ایفا کردهاند، اما مدیریت هزینهها نیازمند برنامهریزی و مشارکت خود زائران نیز هست.
وی از آغاز برنامههای آموزشی برای خادمان، مبلغین، فعالان رسانهای و هنری خبر داد و افزود: آموزشها با هدف تقویت بعد معنوی و فرهنگی اربعین آغاز شده و تأکید ما این است که اربعین یک سفر زیارتی با آداب و اخلاق خاص خود است و باید توجه به معنویت و ادب زیارت در اولویت قرار گیرد.
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین در پایان با تشریح برنامههای کنگره گفت: اجلاسیه اصلی، نشست مهمانان خارجی، رونمایی از آثار و کتابهای جدید، آلبوم مشترک عکاسان ایرانی و عراقی و برگزاری کمیسیونها و کارگروههای تخصصی از جمله برنامههای این کنگره است و نتایج آن بهعنوان نقشه راه فرهنگی اربعین آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
