خبرنگار ابنا: «نحن أبناء الحسین(ع)» ظرفیت عظیم اربعین را از مظلومیت خارج می‌کند + ویدیو

۱۴ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۳
در مراسم اختتامیه رویداد «نحن أبناء الحسین(ع)»، اعظم ربانی، خبرنگار ابنا، این برنامه را ابزاری مؤثر برای نمایش ظرفیت‌های عظیم راهپیمایی اربعین توصیف کرد. او معتقد است برگزاری چنین رویدادهایی به معرفی هرچه بیشتر این حماسه بزرگ و خروج آن از سایه مظلومیت کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اعظم ربانی، خبرنگار خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا، در حاشیه مراسم اختتامیه دومین رویداد بین‌المللی رسانه‌ای «نحن أبناء الحسین(ع)» درباره اهمیت برگزاری این رویداد به گفت‌وگو پرداخت.

وی با اشاره به جایگاه و ظرفیت‌های راهپیمایی اربعین، اظهار داشت: «به نظر من این رویداد "نحن أبناء الحسین" که می‌آید ظرفیت عظیم اربعین را نشان می‌دهد و باعث می‌شود که بیشتر اربعین دیده بشود. یک مسابقه برگزار شود بین عکاس‌ها و تصویربردارها، به نظرم خیلی می‌تواند که کمک کند به این ظرفیت بزرگ که نشان داده شود و از مظلومیت خارج شود.»

