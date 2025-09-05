به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اعظم ربانی، خبرنگار خبرگزاری اهلبیت(ع) ابنا، در حاشیه مراسم اختتامیه دومین رویداد بینالمللی رسانهای «نحن أبناء الحسین(ع)» درباره اهمیت برگزاری این رویداد به گفتوگو پرداخت.
وی با اشاره به جایگاه و ظرفیتهای راهپیمایی اربعین، اظهار داشت: «به نظر من این رویداد "نحن أبناء الحسین" که میآید ظرفیت عظیم اربعین را نشان میدهد و باعث میشود که بیشتر اربعین دیده بشود. یک مسابقه برگزار شود بین عکاسها و تصویربردارها، به نظرم خیلی میتواند که کمک کند به این ظرفیت بزرگ که نشان داده شود و از مظلومیت خارج شود.»
