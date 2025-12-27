به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سراجالحق، رهبر پیشین جمعیت اسلامی کشور پاکستان، در اظهاراتی اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا بهصورت عامدانه در پی افزایش تنش میان کشور های افغانستان و پاکستان است تا زمینه بازگشت خود به پایگاه نظامی بگرام در کشور افغانستان را فراهم کند.
به گفته او، واشنگتن تلاش دارد با سوق دادن دو کشور همسایه به تقابل، اهداف راهبردی خود را دنبال کند.
این سخنان در حالی مطرح میشود که پیشتر دونالد ترامپ، رئیسجمهور پیشین آمریکا، بارها از خروج نیروهای آمریکایی از کشور افغانستان و از دست دادن پایگاه نظامی بگرام بهعنوان یکی از بزرگترین اشتباهات یاد کرده و حتی از ضرورت بازگشت نیرو های نظمی کشور آمریکا به این پایگاه سخن گفته بود.
همزمان، افزایش تنشها میان کشور های افغانستان و پاکستان، از جمله حملات موشکی و مواضع تند سیاسی، به گمانهزنیها درباره نقش بازیگران فرامنطقهای در این تحولات دامن زده است.
ناظران با اشاره به تجربههای تاریخی کشور افغانستان هشدار میدهند که در صورت پیوند خوردن رقابت قدرتهای بزرگ با شکافهای منطقهای، بار دیگر مردم کشور افغانستان متحمل بیشترین هزینه خواهند شد.
