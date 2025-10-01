بازگشت به افغانستان تاریک، دشوار است / مهاجران افغان نگران وضعیت خانواده خود هستند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به دنبال قطع سراسری اینترنت در افغانستان، مشکلات ارتباطی بین مهاجران و خانواده آنها به وجود آمده است. علاوه بر این، برای مهاجران، مخصوصا دختران مهاجر افغانستانی نگرانی بیشتری برای بازگشت به کشورشان ایجاد شده است.
نجیبه حیدری، یکی از دختران شیعه اهل دایکندی است که چند روز پس از سقوط افغانستان به دست طالبان به ایران مهاجر شد و در رشته ارتباطات در یکی از دانشگاههای تهران به تحصیل ادامه داد.
خانم حیدری روز سهشنبه(۸ مهر) در مصاحبه با خبرنگار ابنا گفت که مدارک اقامتیاش به پایان رسیده و نگران اخراج به افغانستان تحت کنترل طالبان است؛ در شرایطیکه حکومت طالبان شرایط سختگیرانهای را اتخاذ کرده و آن کشور را در تاریکی محض قرار داده است.
او در ادامه اظهار داشت: دو روز میشود که ارتباط من با خانواده قطع شده است و خیلی نگران هستم که دقیقا چه اتفاقی افتاده و در چه وضعیتی هستند و در چنین شرایطی، برای من هم سخت است که به کشوری باز گردم که از جهان امروز جدا شده است.
نجیبه حیدری خاطرنشان ساخت که او در نظام گذشته در یکی از شرکتهای خصوصی ایفای وظیفه میکرد و از این طریق، خودکفا و از استقلال مالی برخوردار بود، اما حالا زنان و دختران به هیچ یکی از منابع درآمدزایی دسترسی ندارند.
این دختر شیعه اهل افغانستان تصریح کرد که طالبان افغانستان را به حصاری از محدودیتهای مبدل کرده و این محدودیتها، آن کشور را به صد سال عقب راند.
در همین حال، برخی دیگر از زنان مهاجر ساکن ایران نگران وضعیت خانوادههایشان در داخل افغانستان هستند و طی دو روز گذشته هیچگونه ارتباطی برقرار نشده است.
راضیه موسوی، اهل افغانستان ساکن ورامین تهران میگوید که بستگان او در کابل هستند و با قطع اینترنت و تلفن، نتوانسته جویای احوال آنها شود.
بتول ناصری، مهاجر افغانستانی ساکن قم به خبرنگار ابنا گفت: یکشنبه شب برادرم که ساکن کابل است با من تماس گرفت و من نتوانستم جواب دهم. پیام دادم که در فرصتی دیگر تماس میگیرم، اما از فردای آن روز، با قطع شدن اینترنت و تلفن، از برادرم و خانوادهاش بی اطلاع هستم و با خودم میگویم کاش همان موقع با او صحبت میکردم.
شایان ذکر است، اقدام حکومت طالبان مبنی بر قطع اینترنت سراسری با محکومیتهای شدید ملی و بینالمللی مواجه شده است.
دفتر هیات معاونت سازمان مللمتحد در کابل(یوناما) با اتصال به اینترنت ماهوارهای، پیام داده که حکومت طالبان هرچه سریعتر اینترنت را برای مردم افغانستان باز گردانند و در صورت عدم تجدید نظر، پیامدهای فاجعهباری برای مردم در پی خواهد داشت.
