طالبان به تهدیدهای ترامپ پاسخ داد: بگرام غیرقابل معامله است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان، در گفت‌وگو با شبکه «العربیه» (سه‌شنبه، ۱ مهرماه) مذاکره با امریکا درباره پایگاه هوایی بگرام را قاطعانه رد کرد و گفت: «این موضوع غیرقابل مذاکره است.»

مجاهد توضیح داد که مذاکرات کنونی میان طالبان و امریکا تنها پیرامون «مبادله زندانیان، روابط دیپلماتیک و سرمایه‌گذاری اقتصادی» جریان دارد و هیچ گفت‌وگویی درباره واگذاری پایگاه بگرام مطرح نشده است.

این موضع‌گیری در واکنش به سخنان دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا، صورت گرفت. ترامپ اخیراً اعلام کرده بود که واشنگتن در تلاش است پایگاه بگرام را بار دیگر در اختیار بگیرد و با طالبان بر سر این موضوع وارد مذاکره شده است. او افزوده بود: «آنان به چیزهایی از ما نیاز دارند و ما هم آن پایگاه را می‌خواهیم.»

سخن‌گوی طالبان در پاسخ گفت: «افغانستان هرگز تقاضا یا درخواستی برای واگذاری بخشی از قلمروش نداشته و نخواهد داشت. بگرام بخشی از خاک افغانستان است، هیچ تفاوتی با دیگر بخش‌های کشور ندارد و هرگز حاضر نخواهیم شد آن را معامله کنیم.»

او با اشاره به حساسیت تاریخی مردم افغانستان نسبت به اشغالگری تصریح کرد: «هیچ افغان اجازه نخواهد داد حتی یک وجب از خاکش توسط بیگانگان گرفته شود. تجربه بیست سال حضور امریکا در افغانستان نشان داد که اشغالگری تنها اتفاقات بد به همراه دارد و سرانجام آنان مجبور به عقب‌نشینی شدند.»

ترامپ در تازه‌ترین اظهاراتش هشدار داده بود که اگر طالبان بگرام را به امریکا پس ندهند، «اتفاقات بدی» رخ خواهد داد. مجاهد در واکنش به این تهدید گفت: «امریکایی‌ها نباید فراموش کنند که اقدامات بد واکنش‌های بد به دنبال دارد. افغانستان کشوری نیست که بتوان آن را اشغال یا مطیع کرد. آنان باید از راه سیاسی و دیپلماتیک با افغان‌ها تعامل کنند.»

ترامپ همچنین ادعا کرده بود که اهمیت بگرام به دلیل نزدیکی آن به مراکز هسته‌ای چین است. سخن‌گوی طالبان این ادعا را «اطلاعات نادرست» خواند و توضیح داد: «این پایگاه چندین ساعت پرواز هوایی با چین فاصله دارد. افغانستان اجازه نخواهد داد خاکش به میدان رقابت قدرت‌های جهانی بدل شود.»

با وجود این لحن تند، مجاهد از آمادگی طالبان برای تعامل با امریکا نیز سخن گفت: «همان‌گونه که ما روابط با چین و روسیه را دنبال می‌کنیم، خواستار روابط با امریکا و اروپا نیز هستیم. اگر آنان به عقلانیت، دیپلماسی و همکاری اقتصادی بها دهند، افغان‌ها آماده‌اند روابط خوبی با آنان برقرار کنند.»

او در عین حال هشدار داد: «اگر امریکا برای گرفتن بگرام بر زور و اشغالگری پافشاری کند، افغانستان موضع خودش را دارد. دفاع از کشور، شرف ملی و ارزش‌های مردم ما وظیفه‌ای است که در بیست سال گذشته انجام دادیم و در آینده نیز ادامه خواهد داشت.»

پایگاه بگرام در استان پروان افغانستان، بزرگ‌ترین پایگاه نظامی امریکا و مرکز فرماندهی جنگ این کشور در افغانستان بود. نیروهای امریکایی پس از امضای توافق‌نامه دوحه، در جنوری ۲۰۲۱ بدون اطلاع دولت پیشین افغانستان، این پایگاه را ترک کردند.

ترامپ بارها از این اقدام انتقاد کرده و گفته است: «اگر من در آن زمان رییس‌جمهور بودم، هرگز بگرام را ترک نمی‌کردم.»

