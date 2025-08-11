به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برخی از شیعیان نظامی در حکومت سابق افغانستان پس از گذشت چهار سال همچنان از ترس خشونت و انتقامجویی نیروهای حکومت سرپرست افغانستان با هویت پنهان زندگی میکنند.
چهار سال قبل و با قدرت گرفتن دوباره طالبان، نظام جمهوری اسلامی افغانستان با داشتن ارتش ۲۵۰ هزار نفری، فروپاشید؛ ارتشیکه بسیاری از نیروها و فرماندهان آن را شیعیان افغانستان تشکیل میداد.
حکومت سرپرست افغانستان پس از استقرار در کابل عفو عمومی اعلام کرد که هیچ فردی از نظام گذشته مورد بازجویی قرار نخواهند گرفت و میتوانند به زندگی عادیشان ادامه دهند.
با وجود اعلام عفو عمومی، اما نظامیان حکومت سابق افغانستان از جمله شیعیان در چهار سال حکومت طالبان، در رویدادهای مختلفی مورد انتقامجویی قرار گرفته و به شهادت رسیدند و در برخی موارد هم زندانی و مورد شکنجه قرار گرفتند.
سازمان ملل تاکنون چندین مورد انتقامجویی نیروهای طالبان از نظامیان حکومت سابق افغانستان را مستند و در اختیار حکومت سرپرست قرار داده است، اما مقامهای طالبان هرگونه انتقامجویی از کارمندان و نظامیان حکومت سابق را رد کرده و خود را متعهد به عفو عمومی معرفی میکنند.
ادامه انتقامجویی نیروهای طالبان، بسیاری از نظامیانی را که هنوز در این کشور زندگی میکنند، در هراس و اضطراب فزاینده فرو برده و همراه با نگرانیهای شدید زندگی میکنند.
علی کاظمی (مستعار) یکی از نظامیان شیعه در حکومت سابق افغانستان به خبرنگار ابنا میگوید که مدت ۱۲ سال به عنوان عضو نیروی ویژه ارتش وزارت دفاع در استانهای مختلف از جمله پکتیکا و بدخشان ایفای وظیفه کرده بود و زمانیکه حکومت سابق به دست طالبان سقوط کرد، او در شهرستان برمل پکتیکا مشغول انجام وظیفه بود.
او گفت: با سقوط نظام، من و نیروهایی که باهم بودیم، سلاحها و تجهیزات نظامی را در اختیار طالبان قرار دادیم و از طرف آنها سندی دریافت کردیم که نشان میدهد ما سلاحهای خود را تحویل دادیم و این سند را همچنان با خود داریم.
این نظامی شیعه در ادامه بیان داشت: بعد از تحویل دادن سلاحها، هر کدام از ما به شهر و خانه خودمان رفتیم. ابتدا نگرانی خاصی نداشتیم، اما بعد از گذشت اندک زمانی، با شنیدن اخبار متوجه شدیم که گویا نظامیان سابق مورد انتقامجویی قرار میگیرند و این به شکل روزافزون باعث نگرانی ما شد.
علی خاطرنشان ساخت: پس از یک سال از حکومتداری طالبان، چندینبار تماس گرفته شد که سلاح خود را تحویل دهید و به وظیفه خود برگردید، من هم پاسخ میدادم که سلاح خود را تحویل دادهام و سند آن در اختیارم است و در نتیجه این تماسهای مکرر، ناگزیر شدم که شهر خود را ترک کنم و در یکی از شهرستانها به زندگی ادامه دهم.
او مدت دو سال میشود که شهر خودش را ترک کرده و با سختیهای بسیار در یکی از شهرستانهای مزار زندگی میکند، به این امید که آبها از آسیاب بیفتد و بتواند بدون هراس از انتقامجویی دوباره به شهر خودش برگردد و مشغول کار و زندگی خود شود.
گزارش تازه یوناما: قتل هفت نظامی سابق در سه ماه
از سوی هم، گزارش تازه دفتر هیئت معاونت سازمان مللمتحد در افغانستان(یوناما) نشان میدهد که در سه ماه اخیر سال جاری میلادی هفت نفر از نظامیان حکومت سابق افغانستان به قتل رسیدهاند.
گزارش سه ماهه یوناما در مورد وضعیت جاری افغانستان روز یکشنبه(۱۹ مرداد) منتشر شد و در این گزارش به وضوح آمده که قتل، بازداشت خودسرانه و شکنجه نظامیان سابق از سوی نیروهای حکومت سرپرست افغانستان همچنان ادامه دارد.
هفت نفر از نظامیان حکومت سابق افغانستان که از اول آوریل تا آخر ماه ژوئن سال جاری میلادی توسط نیروهای حکومت سرپرست به قتل رسیدهاند، توسط یوناما مستند شده است.
بر اساس این گزارش، یوناما همچنین هشت مورد توقیف و بازداشت خودسرانه و سه مورد شکنجه مقامها و نظامیان پیشین را ثبت کرده است.
