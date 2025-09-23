به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور راجه ناصر عباس جعفری، رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان، به ادعای رئیس‌جمهور آمریکا درباره بازپس‌گیری دوباره پایگاه هوایی بگرام در افغانستان، واکنش نشان داد.

وی تأکید کرد که این اقدام تهدیدی برای استقلال افغانستان و برای منافع پاکستان زیان‌آور است و احتمال بی‌ثباتی منطقه‌ای را افزایش می‌دهد.

رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان از رهبری طالبان افغانستان خواست که این خواسته آمریکا را به شدت رد کنند و هشدار داد که تحویل دوباره بگرام به آمریکایی‌ها پیامدهای مخربی خواهد داشت که می‌تواند موجب تنش جدید و سلطه خارجی شود و حتی برای کشورهای همسایه، به ویژه چین، پاکستان و ایران، به شکل یک جنگ نیابتی عمل کند و امنیت اقتصادی و ملی آن‌ها را تهدید کند.

راجه ناصر همچنین گفت: این یک حرکت بزرگ است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. وزارت امور خارجه پاکستان نباید صرفاً آن را یک موضوع دوجانبه میان افغانستان و آمریکا بداند. پاکستان نمی‌تواند بی‌تفاوت بماند.

وی از دولت پاکستان خواست که این اقدام آمریکا را محکوم کرده و برای حفظ منافع ملی و ثبات منطقه‌ای موضع قاطع اتخاذ کند.

