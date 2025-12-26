سیدعبدالملک الحوثی: دورهای بعدی مقابله با اسرائیل قطعی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عبدالملک الحوثی دبیرکل جنبش انصارالله یمن هشدار داد که آنچه در غزه رخ می‌دهد نباید به‌عنوان یک وضعیت قابل‌قبول برای پذیرش رابطه با اسرائیل تلقی شود.

الحوثی در سخنرانی خود گفت: دشمن اسرائیلی با شراکت آمریکا برای مراحل بعدی تشدید درگیری و دورهای جدید آماده می‌شود و به‌صراحت به این موضوع تهدید می‌کند. دورهای آینده با دشمن اسرائیلی قطعاً در پیش است و هیچ شکی در آن نیست، بنابراین امت اسلامی باید در حالت هشیاری باقی بماند.

او افزود: این امت هنوز چیزهایی در اختیار دارد که دشمنان از آن می‌ترسند و تلاش می‌کنند از بینش ببرند. دشمنان هنگامی که می‌بینند روندهای عملی در میان ملت‌ها شکل می‌گیرد، دچار نگرانی جدی می‌شوند.

الحوثی در خصوص سلاح جنبش‌های مقاومت، گفت: صحبت از خلع سلاح، با هدف خالی‌کردن دست هر گروهی در این امت از توان مقابله با هرگونه تجاوز و سلطه‌طلبی اسرائیلی و آمریکایی است.

او تأکید کرد: سخن گفتن از اسرائیل بزرگ، به‌معنای تسلیم‌کردن ملت‌های منطقه در برابر جنایتکارترین و بدترین دشمن است و پذیرفتن چنین چیزی فاجعه است.

دبیرکل جنبش انصارالله تصریح کرد که دشمن اسرائیلی با شراکت آمریکا و حمایت مستمر غرب، همچنان به جنایت‌های خود در فلسطین و لبنان و تجاوزگری علیه سوریه ادامه می‌دهد.

وی افزود: این دشمن حتی به تعهدات خود در توافق آتش‌بس در نوار غزه حتی در زمینه انسانی، یعنی ورود غذا و دارو به غزه، پایبند نیست. جریانی در حال شکل‌گیری است تا آنچه در غزه رخ می‌دهد به یک وضعیت عادی و قابل پذیرش تبدیل شود و همه منطقه به سمت پذیرش رابطه با اسرائیل سوق داده شود.

الحوثی همچنین هشدار داد که دشمن اسرائیلی در پی تسلط بر منابع و حتی آب منطقه است، همان‌گونه که در اردن شاهد آن هستیم؛ او آب اردن را غصب کرده و سپس بر فروش آن به مردم این کشور کنترل دارد.

او درباره الگوی سوری در رابطه با گروه‌های مسلط بر این کشور گفت که این گروه‌ها به‌صراحت دشمنی با اسرائیل ندارند و به‌دنبال عادی‌سازی روابط با آن هستند.

دبیرکل جنبش انصارالله در ادامه به ونزوئلا نیز اشاره کرد و افزود که آمریکا به‌طور مستمر یک‌سوم نفت تولیدی ونزوئلا را غارت می‌کند و به همین هم بسنده نکرده، بلکه به‌دنبال تسلط کامل بر بزرگ‌ترین ذخایر نفتی آن است.

به گفته او، آمریکا با عنوان مبارزه با مواد مخدر، این کشور را هدف قرار داده تا کنترل خود را اعمال کند و به‌صورت آشکار به راهزنی و غارتگری پرداخته و برای تسلط بر ثروت نفتی ونزوئلا تلاش می‌کند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸