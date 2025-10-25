درگیری میان طالبان و تاجیکستان در مرز بدخشان/ تنش بر سر رودخانه آمو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ امروز شنبه، سوم آبان، منابع محلی در ولایت بدخشان افغانستان اعلام کردند که درگیری مرزی میان نیروهای طالبان و مرزبانان تاجیکستان در روستای داونگ از مربوطات ولسوالی شهربزرگ رخ داده است. این درگیری در منطقهای صورت گرفته که پروژههای استخراج طلا در آن فعال هستند و شرکتهایی از جمله چینیها نیز در آن دخیلاند.
علت درگیری: تغییر مسیر آب رودخانه آمو
به گفته منابع محلی، علت اصلی این درگیری، تغییر جهت جریان آب در رودخانه آمو بوده است؛ موضوعی که پیشتر نیز موجب تنشهایی میان دو طرف شده بود. این رودخانه مرز طبیعی میان افغانستان و تاجیکستان را تشکیل میدهد و هرگونه تغییر در مسیر آن میتواند پیامدهای امنیتی و اقتصادی به همراه داشته باشد.
تلفات ثبت شده؛ آمار دقیق نامشخص
منابع تأیید کردهاند که این درگیری تلفات انسانی برجای گذاشته، اما تاکنون شمار دقیق قربانیان مشخص نشده است. مقامهای تاجیکستانی هنوز واکنشی رسمی به این حادثه نشان ندادهاند.
جلسه طالبان با والی جدید بدخشان
در پی این حادثه، مقامهای طالبان جلسهای با اسماعیل غزنوی، والی جدید این گروه برای ولایت بدخشان، برگزار کردهاند. هدف این نشست، بررسی وضعیت امنیتی منطقه و مدیریت پیامدهای درگیری عنوان شده است.
سابقه تنش
ولسوالی شهربزرگ پیشتر نیز شاهد درگیریهایی میان نیروهای طالبان و مرزبانان تاجیکستان بوده است. با توجه به موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی منطقه، احتمال تکرار چنین تنشهایی در آینده وجود دارد.
