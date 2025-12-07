مرگ کارگران شیعه افغان در معادن؛ از ریزش در سمنگان و بغلان تا فاجعه تاجیکستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با افزایش فقر و تن دادن جوانان شیعه به کارهای طاقتفرسا، حوادث مرگبار در معادن زغالسنگ افغانستان و کشورهای همسایه، نگرانیها از ایمنی کارگران را تشدید کرده است.
سکندر حافظی، مسئول مطبوعات ریاست حوادث استان دایکندی افغانستان، روز شنبه(۱۵ آذر) گفت که دو تن از کارگران این استان شیعهنشین در معدن زغال سنگ درهصوف استان سمنگان و تالهوبرفک استان بغلان بر اثر ریزش معدن کشته و زخمی شدهاند.
به گفته او یکی از کارگران به نام ثابت فرزند دوست محمد، در درهصوف سمنگان بر اثر ریزش معدن جان باخت و کارگر دیگر در بغلان زخمی شده است.
حافظی وضعیت کارگر زخمی را وخیم توصیف کرد و افزود: وی تحت درمان قرار دارد، اما اوضاعش نگرانکننده است.
پیش از این، هفت کارگر دیگر در همان معدن درهصوف کشته و زخمی شده بودند.
این حوادث در حالی رخ میدهد که تنها چند هفته پیش، ۸ کارگر شیعه افغان از دایکندی در انفجار معدن زغالسنگ شهرستان عینی استان سغد تاجیکستان جان باختند.
در افغانستان نیز، استخراج غیراستاندارد معادن زغالسنگ در شمال این کشور، تراژدیهای مکرری به بار آورده است؛ در اردیبهشت ۱۴۰۴، انفجار در سمنگان ۷ کشته و دو زخمی برجای گذاشت، همچنین در تیرماه سال جاری فروریختن معدن در بغلان ۶ کشته و ۱۸ زخمی داشت.
کارشناسان هشدار میدهند نبود نظارت، تجهیزات ایمنی ناکافی و حفاریهای غیرقانونی، جان هزاران کارگر را تهدید میکند.
طالبان وعده استانداردسازی معادن را داده، اما کارشناسان مانند ریاضالدین شریفی، رئیس شرکت زغالسنگ شمال، تأکید دارند که بدون سرمایهگذاری فوری، حوادث ادامه خواهد یافت.
سازمان ملل نیز خواستار حمایت بینالمللی از کارگران مهاجر افغان شده است.
