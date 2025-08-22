ترور یک نیروی امنیتی حکومت جولانی در حومه پایتخت سوریه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یکی از عناصر امنیت عمومی حکومت جولانی در شهر رَنکوس در حومه دمشق پایتخت سوریه، در پی تیراندازی مستقیم افراد مسلح ناشناس کشته شد.

طبق اطلاعات موجود، این حمله در محله «المطحنة» رخ داد و مهاجمان پس از شلیک به سمت این فرد، بلافاصله به مقصد نامعلومی گریختند.

این حادثه بخشی از سلسله حملاتی است که طی ماه‌های اخیر نیروهای امنیتی حکومت جولانی در برخی مناطق حومه دمشق را هدف قرار داده و موجب افزایش تنش‌های امنیتی و برجسته شدن چالش‌های امنیتی در منطقه شده است.

در همین حال، دیده‌بان حقوق بشر سوریه روز گذشته اعلام کرد یک عنصر وابسته به یگان پنجاهم وزارت دفاع حکومت جولانی نیز در بخش شمالی شهر جسرالشغور واقع در حومه شمالی استان ادلب، هدف تیراندازی مستقیم افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و کشته شد.

بر اساس گزارش‌ها، مهاجمان به‌طور ناگهانی به سمت این فرد آتش گشودند که منجر به مرگ فوری او شد و سپس به‌سرعت از محل متواری شدند.

این حملات در چارچوب موجی از عملیات مشابه در مناطق مختلف سوریه صورت می‌گیرد که عمدتاً نیروهای حکومت جولانی و گروه‌های هم‌پیمان آنها را هدف قرار می‌دهد.

