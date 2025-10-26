به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «مارک ساویا» فرستاده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در امور عراق به وضوح اظهار داشت که «اولویت او در عراق، انحلال گروه های (مقاومت) عراقی است». این سخن نشان دهنده رویکردی تهاجمیتر دولت کنونی آمریکا نسبت به دولتهای قبلی این کشور است.
فرستاده ترامپ در امور عراق که شش روز پیش به این سمت منصوب شد، در لحنی تهاجمی همراه با وعده تغییر شکل در روابط بین بغداد و واشنگتن گفت: «ما با همه طرف های عراقی همکاری خواهیم کرد تا عراق قوی را تضمین کنیم تا بتواند شریک واقعی آمریکا - به دور از درگیریهای منطقهای- باشد.»
او همچنین ادعا کرد: «من میخواهم عراق را دوباره بزرگ کنم و صفحه جدیدی از همکاری عملا آغاز شده است.»
بر اساس این گزارش، این اظهارات فرستاده آمریکا به سرعت از داخل عراق پاسخ داده شد.
یک منبع نزدیک به گروه های (مقاومت) عراقی در گفت وگو با بغداد الیوم تاکید کرد که اصول ثابت (مقاومت) در کسانی که چه نماینده ترامپ باشد چه نباشد، تغییر نخواهد کرد.
وی همچنین تاکید کرد که تصمیمات این گروه ها در درجه اول از منافع ملی عراق نشات می گیرد.
این منبع که بغداد الیوم به نام وی اشاره ای نکرد، افزود: این گروه ها به گزارشهای غربی یا آمریکایی که اغلب حاوی پیامهای برنامهریزی شده یا اغراق گونه برای خدشه وارد کردن وجهه آنها در انظار عمومی است، توجهی نمیکنند.
وی افزود که این گروه ها با هماهنگی مداوم با دولت عراق کار میکنند و هیچ اختلاف اساسی بین آنها وجود ندارد.
این منبع تصریح کرد که «سلاحهای گروه های (مقاومت)، سلاحهای عراقیها برای جلوگیری از هرگونه تجاوز داخلی یا خارجی و غیرقابل قبول است که یک طرف خارجی درباره سرنوشت آن تعیین تکلیف کند.»
وی اضافه کرد: «این سلاحها باشکوهترین جانفشانیها، از جمله بیرون راندن اشغالگران، مقابله با افراطگرایان و آزادسازی شهرها (از دست تروریست ها) را رقم زده است.
این منبع در پایان تاکید کرد که «گروه های (مقاومت) بخشی از روح مردم هستند که نمیتوان آن را با تصمیمات یا خواست و اراده خارجی از آنها گرفت.»
...................
پایان پیام
نظر شما