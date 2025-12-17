به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اعتکاف، فرصتی روحانی و خلوتگاهی معنوی است که مؤمنان در آن با فاصله گرفتن از روزمرگی‌های زندگی، پیوند قلبی و معرفتی خود با معبود را تقویت می‌کنند؛ آیینی ریشه‌دار در سنت‌های دینی که بستری برای بازاندیشی، توبه و تجدید عهد با خداوند فراهم می‌آورد.

در همین راستا و همزمان با فرارسیدن ایام اعتکاف رجبیه، دو برنامه جداگانه ویژه دانش‌آموزان دختر و پسر در دی‌ماه سال جاری در شهر رشت برگزار می‌شود.

اعتکاف دانش‌آموزان دختر در مصلی رشت

مراسم اعتکاف ویژه دانش‌آموزان دختر پایه سوم تا دوازدهم، با عنوان «یک پله تا خدا»، به همت کانون جوانان رضوی و هیأت خادمین‌الرضا(ع) برگزار خواهد شد. این آیین معنوی از روز ۱۳ تا ۱۵ دی‌ماه در مصلی بزرگ رشت برپا می‌شود.

علاقه‌مندان به شرکت در این مراسم می‌توانند تا تاریخ ۵ دی‌ماه با ارسال کلمه «اعتکاف» به شماره ۰۹۰۵۲۲۹۹۱۴۳ از طریق پیامک یا پیام‌رسان ایتا، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

اعتکاف دانش‌آموزی ویژه پسران در مسجد کاسه‌فروشان

همچنین اعتکاف دانش‌آموزی ویژه پسران با عنوان «بی‌خویش با خدا» در مسجد کاسه‌فروشان رشت برگزار می‌شود. متقاضیان حضور در این برنامه می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام با شماره ۰۹۱۱۴۹۹۸۷۴۱ تماس بگیرند.

برگزاری این مراسم‌های معنوی با هدف تقویت فضای ایمانی، ارتقای خودسازی و فراهم‌کردن فرصتی برای خلوت و انس نوجوانان و جوانان با خداوند متعال برنامه‌ریزی شده است.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، اعتکافی ویژه نونهالان و همچنین اعتکاف پدر و پسری نیز در دست برنامه‌ریزی قرار دارد که جزئیات آن متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

