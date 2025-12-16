به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام تکیهای در گفتوگو با ابنا به تشریح ابعاد بینالمللی اعتکاف ۱۴۰۴ و گستره جهانی این آیین معنوی پرداخت.
وی در پاسخ به پرسشی درباره وجه بینالمللی اعتکاف اظهار کرد: اعتکاف با شعار «معنویت، اتحاد و استقامت» در سال ۱۴۰۴ با شور و اشتیاق فراوانی از سوی مردم در حال آمادهسازی و برگزاری است. الحمدلله اعتکاف در ایران، یک اعتکاف بینالمللی محسوب میشود؛ به این معنا که زائرانی از ۵۳ کشور جهان در این مراسم شرکت میکنند.
قائممقام ستاد مرکزی اعتکاف افزود: در شهرهایی مانند قم، مشهد، اصفهان و برخی دیگر از شهرها، میزبان تعداد قابل توجهی از میهمانان خارجی هستیم. بهویژه در مسجد امام حسن عسکری(ع) قم، بیشترین تنوع ملیتی شرکتکنندگان در مراسم اعتکاف مشاهده میشود.
برگزاری همزمان اعتکاف در مساجد کشورهای مختلف
حجتالاسلام تکیهای با اشاره به برگزاری اعتکاف در خارج از کشور گفت: همزمان در کشورهای مختلف جهان که هنوز آمار دقیق آنها مشخص نیست، اعتکاف رجبیه برگزار میشود. در حال حاضر، ارتباطگیری و رایزنیهایی در جریان است تا هم از وضعیت این مراسمها اطلاع دقیقتری به دست آید و هم بتوان کمکهای محتوایی لازم را برای هرچه بهتر برگزار شدن اعتکاف در این کشورها ارائه کرد.
اعتکاف؛ آیینی فراتر از ماه رجب در جهان اسلام
وی با تأکید بر گستره تاریخی و مذهبی اعتکاف در جهان اسلام بیان کرد: شایان ذکر است که اعتکاف در جهان اسلام تنها به ماه رجب محدود نمیشود. اعتکاف دهه آخر ماه مبارک رمضان نیز با شور و معنویت بسیار بالا و با حضور مسلمانان از مذاهب گوناگون، اعم از شیعه و اهل سنت، برگزار میشود.
قائممقام ستاد مرکزی اعتکاف ادامه داد: بهعنوان نمونه، در مسجد کوفه که یکی از مساجد چهارگانه اصلی اعتکاف به شمار میآید، هم اعتکاف ماه رجب بهصورت پرشور و پرتعداد برگزار میشود و هم اعتکاف دهه پایانی ماه مبارک رمضان. در هر دو مراسم نیز میهمانان ایرانی در کنار برادران عراقی حضور دارند.
برگزاری اعتکاف در بیش از ۶۰ کشور جهان
حجتالاسلام تکیهای در پاسخ به میزان آمار جهانی اعتکاف در سال گذشته گفت: در سال گذشته، اعتکاف در بیش از ۶۰ کشور جهان برگزار شده است.
