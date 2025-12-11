رونمایی از سامانه «اعتکاف نوجوانی» ستاد مرکزی اعتکاف با حضور وزیر آموزش‌ و پرورش 

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از سامانه «اعتکاف نوجوانی» ستاد مرکزی اعتکاف به نشانی nojavan.itikaf.ir با حضور دکتر کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش، دکتر بانکی پور رییس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین سید علیرضا تکیه‌ای رئیس ستاد مرکزی اعتکاف برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین صالحی، مسئول معاونت جوان و نوجوان ستاد مرکزی اعتکاف با تشریح اهداف راه‌اندازی این سامانه گفت: بررسی‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد مهم‌ترین چالش اعتکاف دانش‌آموزی مسئله محتوا و فقدان دسترسی مجریان و کنشگران به منابع محتوایی و شیوه‌نامه‌های اجرایی است چالشی که در شهرهای بزرگ و کوچک به‌صورت یکسان مشاهده می‌شود.

وی افزود: راه‌اندازی این سایت با هدف ایجاد یک مرجع محتوایی جامع برای اعتکاف دانش‌آموزی انجام شد. در این سامانه برای تمام ابعاد اجرای اعتکاف برنامه‌ریزی شده و رویکرد اصلی ما تسهیلگری برای مجریان اعتکاف است.

حجت‌الاسلام صالحی با اشاره به خدمات سامانه توضیح داد: برای خادمین، مدیران، مبلغان و تمام مجریان اعتکاف دوره‌های آموزشی رایگان پیش‌بینی شده است. همچنین بخش تجربه‌نگاری استفاده از ظرفیت‌های استانی و حتی بین‌المللی نیز درنظر گرفته شده تا شبکه‌ای پویا از تجربیات و مهارت‌ها شکل بگیرد.

وی تأکید کرد: هدف نهایی این است که بتوانیم در سراسر کشور حتی در روستاها اعتکافی شاخص و ملی برگزار کنیم و این امر جز با ارتقای توانمندی مجریان اعتکاف امکان‌پذیر نیست.

در پایان وی ابراز امیدواری کرد که سامانه نوجوانان اعتکاف به‌زودی به مرجع اصلی کنشگران اعتکاف دانش‌آموزی کشور تبدیل شود.

