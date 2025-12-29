آغاز رسمی فعالیت زهران ممدانی در شهرداری نیویورک از روز پنجشنبه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روز پنجشنبه زهران ممدانی، سیاستمدار دموکرات و منتقد سرسخت دونالد ترامپ، رسماً به عنوان شهردار نیویورک منصوب خواهد شد. این انتصاب تاریخی او را به نخستین شهردار مسلمان در ۱۱۱ سال تاریخ این شهر تبدیل میکند. ممدانی در انتخابات نوامبر گذشته پیروز شد و اکنون خود را برای دورهای چهار ساله آماده میکند که از نظر سیاسی و فرهنگی اهمیت ویژهای دارد و پیام تنوع و همزیستی اجتماعی را در یکی از بزرگترین و پیچیدهترین شهرهای جهان بازتاب میدهد.
مراسم تحلیف او با حضور لتیتیا جیمز، دادستان کل ایالت نیویورک، برگزار میشود. جیمز از متحدان نزدیک ممدانی و از مخالفان سرسخت ترامپ است. پس از ادای سوگند، مراسمی عمومی در مقابل ساختمان شهرداری به رهبری سناتور برنی سندرز برگزار خواهد شد و سپس جشن مردمی در محله محل زندگی او ادامه مییابد. لینکلن میچل، استاد دانشگاه کلمبیا، در توصیف این رویداد گفت: «این آغاز، بازتاب شعار اصلی ممدانی است؛ اینکه نیویورک باید شهری عالی برای زندگی همه باشد.»
ممدانی که خود را «سوسیالیست» معرفی میکند، برنامههای اقتصادی و اجتماعی جاهطلبانهای دارد. او قصد دارد با بحران هزینههای بالای زندگی مقابله کند و وعده ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مقرونبهصرفه، ارائه مراقبت از کودکان برای همه، و حملونقل عمومی رایگان را داده است. با این حال، اجرای این برنامهها با مقاومتهایی روبهروست؛ از جمله اقدامات سلف او اریک آدامز برای محدود کردن سیاست کنترل اجارهها. ممدانی با کتی هوچول، فرماندار ایالت نیویورک، روابط خوبی دارد و بسیاری از طرحهای شهری او به تایید دولت ایالتی وابسته است.
در عرصه سیاسی ملی، دیدار ناگهانی ممدانی و ترامپ پس از انتخابات نوامبر موجب شگفتی شد. هرچند گفتگوها صمیمانه بود، کارشناسان معتقدند که این آشتی ممکن است کوتاهمدت باشد، بهویژه با افزایش تنشها پیرامون سیاستهای مهاجرتی و امنیت شهری. جان کین، استاد دانشگاه نیویورک، میگوید: «نتایج مهمتر از نمادها هستند؛ ممدانی تلاش میکند نشان دهد که حتی در اختلاف ظاهر، نیویورک میتواند شهری وحدتگرا باقی بماند.»
در نهایت، زهران ممدانی، شهردار ۳۴ ساله با ریشه هندی و مسلمان بودن، اکنون نمادی از تحول فرهنگی در نیویورک است. او پیش از انتخابش تنها یک دوره نماینده مجلس ایالتی بوده اما با تیمی از مشاوران مجرب از دولتهای پیشین، از جمله دولت جو بایدن، خود را احاطه کرده است. همسرش راما دائوجی، نقاش سوریتبار، نیز به چهرهای محبوب در رسانههای هنری تبدیل شده و حساب اینستاگرامش از زمان انتخابات بیش از یک میلیون دنبالکننده یافته است. ممدانی و همسرش اکنون نهتنها چهرههای سیاسی بلکه نماد نسل جدیدی از رهبری فرهنگی در نیویورک بهشمار میروند.
.
..................
پایان پیام
نظر شما