به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زهران ممدانی، شهردار منتخب شهر نیویورک، اعلام کرد مقابله با اسلام‌هراسی و نژادپرستی علیه فلسطینیان یکی از اولویت‌های اصلی او پیش از آغاز رسمی فعالیتش در اول ژانویه ۲۰۲۶ خواهد بود.

ممدانی تأکید کرده است که با پدیده نفرت‌پراکنی و رفتارهای تبعیض‌آمیز به‌سرعت و به‌صورت جدی برخورد خواهد کرد و این موضوع در دستور کار اولیه شهرداری او قرار دارد.

وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رسیدگی به اسلام‌هراسی و تبعیض علیه فلسطینیان از نخستین اقداماتی خواهد بود که به‌عنوان شهردار نیویورک دنبال می‌کند. این اظهارات بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته و به‌عنوان واکنشی به رویدادهای اخیر نگران‌کننده برای محافل دانشگاهی و نهادهای حقوق بشری آمریکا مطرح شده است.

ممدانی که جانشین اریک آدامز خواهد شد، تأکید کرد شهر نیویورک تحمل هیچ‌گونه تحریک به نفرت بر اساس مذهب یا قومیت را ندارد. این سخنان در پی افزایش تنش‌ها پس از یک حمله مسلحانه در تاریخ ۱۳ دسامبر در دانشگاه براون در شهر پراویدنس بیان شد؛ حمله‌ای که در آن دو نفر کشته و ۹ نفر زخمی شدند.

پس از این حادثه، برخی کاربران فضای مجازی بدون ارائه مدرک، یک دانشجوی فلسطینی را متهم کردند و با انتشار تصویری قدیمی از او که در آن چفیه بر سر داشت، موجی از حملات لفظی علیه وی به راه افتاد. بر اساس گزارش‌ها، این دانشجو با وجود نبود هرگونه شواهد، با تهدید به مرگ و توهین‌های نژادپرستانه مواجه شده است.

**************

پایان پیام/ 345