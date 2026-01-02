به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هزاران نفر روز پنجشنبه در برابر ساختمان شهرداری نیویورک گرد آمدند تا در مراسم تحلیف «زهران ممدانی» شهردار جدید این شهر، شرکت کنند. با وجود سرمای شدید و دمای منفی هفت درجه، سرما نتوانست مردم را از حضور بازدارد و جمعیت در صف‌هایی که گاه یک تا دو ساعت طول می‌کشید، منتظر ورود به میدان محل برگزاری مراسم و ادای سوگند باقی ماندند.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، ممدانی در واقع دو بار سوگند یاد کرد. نخستین بار بامداد همان روز و پس از نیمه‌شب، در یک ایستگاه متروی تاریخی و تعطیل‌شده در زیر ساختمان شهرداری — که یکی از ۲۸ ایستگاه اولیه متروی نیویورک هنگام افتتاح در سال ۱۹۰۴ بوده — و در حضور خانواده و نزدیکانش. او دست خود را بر روی دو قرآن گذاشت که یکی قرآن متعلق به پدربزرگش و دیگری قرآنی کوچک مربوط به قرن هجدهم یا اوایل قرن نوزدهم بود تا نشان دهد تاریخ مسلمانان در نیویورک و آمریکا و تنوع جوامع شهر برایش اهمیت دارد. بار دوم، ممدانی مقابل ساختمان شهرداری و در حضور برنی سندرز، سناتور دموکرات سوسیالیست، سوگند خورد و این‌بار نیز دست خود را بر روی دو قرآن — متعلق به پدربزرگ و مادربزرگش — گذاشت.

به‌محض اعلام تصمیم زهران ممدانی برای سوگند خوردن بر قرآن، همانند زمان مبارزات انتخاباتی‌اش، حملات سیاسی و تحریک علیه او آغاز شد. اما ممدانی همان‌طور که پیش‌تر گفته بود، نه عذرخواهی خواهد کرد و نه در سایه زندگی خواهد کرد، تنها به این دلیل که مسلمان است.

مراسم تحلیف که بیش از دو ساعت به طول انجامید، با حضور چهره‌های مهم سیاسی از جمله «برنی سندرز» و «الکساندریا اوکاسیو-کورتز» برگزار شد. همچنین «خالد لطیف» امام مرکز اسلامی نیویورک، سخنرانی کرد و جمعی از رهبران مذهبی مسیحی، یهودی و هندو نیز بر صحنه حاضر بودند. برنامه شامل موسیقی و شعر نیز بود.

با وجود سرمای گزنده و باد شدید، فضای مراسم گرم و پرشور بود و حاضران که نمادی از تنوع نیویورک بودند، تشنه تغییر وعده‌داده‌شده توسط ممدانی بودند. او سخنرانی‌اش را با جمله «امروز دوره‌ای تازه آغاز می‌شود» شروع کرد و با طنزی ظریف به سرما اشاره نمود: در کنار شما، ده‌ها هزار نفری که در این سرمای ژانویه گرد هم آمده‌اید و گرمای خود را از شعله امید تازه می‌گیرید، ایستاده‌ام.

او همچنین خطاب به میلیون‌ها نفر که از خانه‌ها، محل کار و تاکسی‌ها مراسم را دنبال می‌کردند، گفت که همچنان اولویت او طبقه کارگر است و از محله‌های فقیرنشین و فراموش‌شده نام برد.

ممدانی تأکید کرد که حتی برای کسانی که به او رأی نداده‌اند نیز شهردار خواهد بود و گفت: اگر ساکن نیویورک هستید، من شهردار شما هستم — خواه با هم هم‌عقیده باشیم یا نه.

او افزود که قصد ندارد سقف توقعات مردم را پایین بیاورد و وعده داد که شهر را با جسارت و چشم‌اندازی گسترده اداره کند.

وعده‌های اصلی او شامل کاهش هزینه‌های زندگی در یکی از گران‌ترین شهرهای آمریکا، بهبود آموزش عمومی، ارائه مهدکودک رایگان، خطوط اتوبوس رایگان و پروژه‌هایی برای حمایت از طبقه کارگر و متوسط است. کارزار انتخاباتی او بر حمایت مردمی و ۹ هزار داوطلب استوار بود و او توانست در برابر رقبای قدرتمند و ثروتمند از جمله «اندرو کوئومو» و «اریک آدامز» پیروز شود.

او در پایان تأکید کرد که دولتش تنها در برابر مردم پاسخگو خواهد بود، نه ثروتمندان و الیگارش‌ها، و گفت: من به‌عنوان یک سوسیالیست دموکرات انتخاب شدم و به همین عنوان نیز اداره خواهم کرد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸