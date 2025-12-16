موج جدید نامزدی مسلمانان در سیاست آمریکا پس از پیروزی زهران ممدانی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ صحنه سیاسی ایالات متحده شاهد افزایش چشمگیر شمار نامزدهای مسلمان و عرب برای مناصب عمومی است؛ روندی که پس از موفقیت تاریخی «زهران ممدانی» نخستین شهردار مسلمان نیویورک، بیش از پیش برجسته شده است.

در هفته گذشته، یکی از بنیان‌گذاران عرب و مسلمان جنبش ملی غیرمتعهد که دموکرات‌ها را به رأی اعتراضی در انتخابات ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) به دلیل جنگ اسرائیل علیه غزه فراخوانده بود، نامزدی خود را برای یک منصب ایالتی در میشیگان اعلام کرد.

این هفته نیز نخستین زن مسلمان منتخب در ایالت کارولینای شمالی وارد رقابت برای نمایندگی در کنگره شد. همچنین «عبدالله السید» از چهره‌های برجسته مسلمان، در رقابت برای کرسی خالی سنای میشیگان حضور دارد.

این نامزدی‌ها پس از انتخاب ممدانی، به‌عنوان نخستین شهردار مسلمان نیویورک شکل گرفت. در همان شب، ایالت ویرجینیا نیز به «غزاله هاشمی» رأی داد تا نخستین زن مسلمان در سطح ایالتی به‌عنوان معاون فرماندار انتخاب شود.

«باسم الکرّه» مدیر اجرایی شورای روابط اسلامی-آمریکایی (CAIR Action) گفت: تأثیر ممدانی بسیاری را به ورود به سیاست تشویق کرده است. او افزود: «ما الگویی داریم که بدون پنهان کردن هویت خود، به یکی از محبوب‌ترین مسئولان منتخب کشور تبدیل شد.»

بیش از ۱۳ نامزد مسلمان از میان ۷۶ نفر در انتخابات محلی ماه گذشته پیروز شدند. ۹۷٪ مسلمانان نیویورک به ممدانی و ۹۵٪ مسلمانان ویرجینیا به هاشمی رأی دادند. این پیروزی‌ها موجب افزایش علاقه جوانان و نیروهای پیشرو به سیاست شد.

سال آینده «آزمونی بزرگ» برای جامعه مسلمان آمریکا خواهد بود و هر دو حزب اصلی توجه بیشتری به این گروه نشان خواهند داد. مسلمانان آمریکایی حدود ۱٪ از رأی‌دهندگان را تشکیل می‌دهند و گرایش سنتی به دموکرات‌ها در سال‌های اخیر کاهش یافته است.

طبق گزارش «هیل»، نارضایتی از سیاست‌های دولت بایدن در قبال جنگ غزه بر انتخابات ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) اثر گذاشت و به پیروزی دونالد ترامپ در میشیگان کمک کرد. عبدالله السید که در آوریل/نیسان گذشته (آوریل ۲۰۲۵ / فروردین ۱۴۰۴) کارزار انتخاباتی خود را آغاز کرد، گفت: «موضع دموکرات‌ها در قبال غزه آزمونی آشکار برای جامعه عرب مسلمان است.» او افزود: «اگر نمی‌توانید کشتار را کشتار بنامید، ادعا نکنید که در برابر ترامپ خواهید ایستاد.»

السید، مدیر سابق بهداشت شهرستان وین، در انتخابات مقدماتی فرمانداری میشیگان در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) دوم شد و اکنون در رقابت ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) از حمایت سناتور برنی سندرز برخوردار است. در سطحی پایین‌تر، «عباس علوی» از بنیان‌گذاران جنبش ملی غیرمتعهد، برای نمایندگی دیربورن و دیربورن‌هایتس در مجلس سنای ایالتی نامزد شده است. او گفت: «پیروزی ممدانی همه‌چیز را تغییر داد.»

در کارولینای شمالی نیز «ندی علام» کمیسر شهرستان دورهام، با حمایت سندرز و دیگران، رقابت مقدماتی علیه «والری فوشی» را آغاز کرده است. علام در سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) نخستین زن مسلمان منتخب در ایالت شد و اکنون این روند را نشانه‌ای از پیشرفت نمایندگی سیاسی مسلمانان می‌داند.

از زمان انتخاب نخستین دو نماینده مسلمان کنگره در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) و ثبت رکوردهای جدید در انتخابات ۲۰۲۲ (۱۴۰۱)، ناظران معتقدند پیروزی ممدانی بار دیگر به جنبش سیاسی مسلمانان و نیروهای پیشرو جان تازه‌ای بخشیده است. با این حال، این نامزدها همچنان با تهدیدها و کلیشه‌های منفی روبه‌رو هستند و به گفته خودشان، «با کار بیشتر به مقابله با نفرت می‌پردازند».

