به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کارزار اسلامهراسانه علیه زهران ممدانی، نامزد دموکرات و شهردار منتخب نیویورک، در روزهای منتهی به انتخابات تشدید شد. این حملات شامل انتشار یک آگهی تولیدشده با هوش مصنوعی بود که با استفاده از کلیشههای تحقیرآمیز، مسلمانان و شهروندان سیاهپوست نیویورک را مجرم و تهدید جلوه میداد. این اقدام بخشی از ماهها تبلیغات هدفمند و انتشار اطلاعات گمراهکننده برای تضعیف اعتبار ممدانی و زیر سؤال بردن هویت دینی او توصیف شده است.
بر اساس گزارش مرکز مطالعات نفرت آنلاین، بیش از ۶۶۰۰ پست در شبکههای اجتماعی درباره ممدانی منتشر شد که نزدیک به ۴۰ درصد آنها محتوای آشکارا اسلامهراسانه داشت. همچنین ۱۵ درصد از این مطالب روایتهای اسلامهراسانه را به کار برده و مسلمانان را تهدیدی علیه تمدن غرب معرفی میکردند.
در واکنش به این حملات، رهبران مسلمان، یهودی، مسیحی و سیک در نیویورک تجمعات مشترکی برگزار کردند و در گردهماییهایی با حضور هزاران نفر از ممدانی حمایت کردند. ممدانی در یکی از سخنرانیهای خود تأکید کرد که مسلمان بودن در نیویورک همواره با تبعیض همراه بوده، اما او این وضعیت را طبیعی نخواهد پذیرفت.
در همین حال، اتحاد میان ادیان در نیویورک تقویت شده و ائتلاف بینادیان از ایجاد شراکت جدید با مرکز بینادیان نیویورک خبر داده است؛ اقدامی که در با افزایش اسلامهراسی، برای مقابله با نفرت و تقویت همبستگی میان جوامع دینی ضروری توصیف میشود.
