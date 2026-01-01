  1. صفحه اصلی
زهران ممدانی با دست‌گذاشتن بر قرآن کریم، سوگند یاد کرد + عکس

۱۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۹
کد مطلب: 1768488
در نخستین ساعات سال ۲۰۲۶، زهران ممدانی به‌طور رسمی به‌عنوان شهردار نیویورک سوگند یاد کرد. او به‌عنوان اولین مسلمان، اولین آمریکایی جنوب آسیایی و جوان‌ترین شهردار در بیش از یک قرن، شناخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زهران ممدانی به‌عنوان شهردار نیویورک و به‌عنوان اولین مسلمان، اولین آمریکایی جنوب آسیایی و جوان‌ترین شهردار در بیش از یک قرن، سوگند یاد کرد.

ممدانی با دست روی قرآن کریم سوگند خورد و لتیشیا جیمز، دادستان کل، این سوگند را اجرا کرد.

ممدانی بر برنامه‌هایی مانند مراقبت جهانی کودکان، اتوبوس رایگان و تثبیت اجاره تمرکز دارد، که می‌تواند چالش‌های بزرگی در برابر ساختارهای موجود ایجاد کند ـ چالش‌هایی واقعی که اجرای‌شان آسان نیست و ممکن است با مقاومت‌های سیاسی و مالی روبه‌رو شود.

