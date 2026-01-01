به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زهران ممدانی به‌عنوان شهردار نیویورک و به‌عنوان اولین مسلمان، اولین آمریکایی جنوب آسیایی و جوان‌ترین شهردار در بیش از یک قرن، سوگند یاد کرد.

ممدانی با دست روی قرآن کریم سوگند خورد و لتیشیا جیمز، دادستان کل، این سوگند را اجرا کرد.

ممدانی بر برنامه‌هایی مانند مراقبت جهانی کودکان، اتوبوس رایگان و تثبیت اجاره تمرکز دارد، که می‌تواند چالش‌های بزرگی در برابر ساختارهای موجود ایجاد کند ـ چالش‌هایی واقعی که اجرای‌شان آسان نیست و ممکن است با مقاومت‌های سیاسی و مالی روبه‌رو شود.

