رونمایی از جدیدترین ‌دیوارنگاره میدان امام حسین (ع) شیراز با تکیه بر شعار "انا علی العهد"

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، دیوارنگاره میدان امام حسین علیه السلام شهر شیراز بار دیگر با انتخاب موضوع و مضمونی تمدنی و با بهره گیری از فرصت اربعین سید الشهدا علیه‌السلام بر این نکته تاکید دارد که اربعین فقط یک آئین سوگواری نیست، بلکه یک اعلام موضع جهانی در برابر ظلم است.

هنرمند با تکیه بر شعار جهانی اربعین امسال (انا علی العهد) تاکید می‌کند ما هنوز همان پیمان داران کربلا هستیم و تا زمانی که عدالت محقق شود از عهد خود برنمی گردیم.

آئین عاشورایی پیاده روی اربعین عهد جمعی و اجتماعی امت منتظر است، شیعیان در هر لباس و جایگاه اجتماعی برای تجدید بیعت با امام خویش پای در راه می‌نهند و گام به گام آمادگی خود را برای سربازی در رکاب امام عصر عج یادآور می‌شوند.

شعار (انا علی العهد) یادآور وفاداری یاران و اصحاب سیدالشهدا علیه‌السلام در شب عاشورا است، جایی که گفتند اگر هزار بار کشته شویم از تو دست نمی‌کشیم و تکرار این شعار نماد استمرار و پایداری شیعیان و امت مقاومت را طی این مسیر تاریخی و تمدنی متذکر می‌شود.

زائر اربعین به امام زمان خود اعلام می‌کند که ما همچنان بر پیمانی که در کربلا بسته‌ایم، وفاداریم و نماد این وفاداری هزاران هزار شهید گلگون کفنی است که در نبرد با طاغوتیان زمان تقدیم راه حق و حقیقت نموده‌ایم و همچنان برای پیوستن به لشکریان امام موعود (عج) لحظه شماری می‌کنیم و در این مسیر جان کمترین بهایی است که نثار قدوم حضرت حجت عج خواهیم کرد.

این دیوارنگاره بر عهد جمعی امت اسلام یعنی آزادی قدس شریف تاکید می‌کند و هنرمندانه به ماجرای شکافتن رود نیل برای دستیابی امت به قبله اول مسلمین اشاره می‌کند و دور نیست روزی که عصای موسی بار دیگر سحر ساحران را در هم بپیچد و راه پیروزی وفاداران امت را هموار نماید و در آن روز لشکریان جبهه حق به رهبری علما و زعمای شیعه و به پشتیبانی خیل کثیر شهدا و صالحان امت پرچم حق را به دست صاحب اصلی آن خواهند سپرد.

«راه قدس از کربلا می‌گذرد.... قدس مظهر جراحتی است که بر قلب امت اسلام وارد شده است و این جراحت را جز به خون نمی‌توان شست.... راه قدس با کاهلی و تن‌آسایی میانه‌ای ندارد. راه قدس مرد جنگ می‌خواهد و مرد جنگ نیز کربلایی‌ست…» شهید آوینی.

.....................

پایان پیام