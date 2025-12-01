به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک کمپین بینالمللی برای آزادی رهبر زندانی فلسطینی، مروان برغوثی، که از سال ۲۰۰۲ در زندانهای اسرائیل به سر میبرد، آغاز شده است. برغوثی، ۶۶ ساله و از سران ارشد جنبش فتح، از برجستهترین شخصیتهای سیاسی فلسطین است و در حال حاضر پنج حکم حبس ابد خود را سپری میکند.
این کمپین با برگزاری همزمان رویدادهایی در کشورهای مختلف از جمله بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، آفریقای جنوبی و در زادگاه برغوثی، در کرانه باختری آغاز شد. به گفته برادر مروان، مقبل برغوثی، این فعالیتها بخشی از تلاشهای مستمر برای فشار بر رژیم اشغالگر جهت آزادی او است.
در لندن، روزهای شنبه و یکشنبه نمایشگاهها و اعتراضاتی برگزار شد که شامل نقاشیها و آثار هنری با شعار «Free Marwan» بود. یکی از هنرمندان با نام جیمی، یک دیوارنگاره بزرگ از برغوثی را روی یک زمین فوتبال به نمایش گذاشت.
فرانسه نیز به عنوان کشوری که شهروندی افتخاری به برغوثی اعطا کرده، میزبان این کمپین بود. گروهی از فعالان بریتانیایی نیز به کُبار سفر کردند تا حضور خود در حمایت از آزادی رهبر فلسطینی را نشان دهند.
گفتنی است بر اساس گزارشها، برغوثی در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دچار شکستگی چند دنده شده است.
این کمپین همچنین با هدف تسریع در آزادی دیگر زندانیان فلسطینی و افزایش توجه جهانی به شرایط آنان برگزار شده است. برغوثی در فاز نخست توافق آتشبس در اکتبر ۲۰۲۳ از فهرست زندانیان آزادشده مستثنی شد.
