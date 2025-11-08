۴۴۰ کتابخانه در کانون های فرهنگی هنری مازندران فعال هستند

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام «محمد ترابیان» مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد مازندران در گفتوگویی با بیان اینکه برنامه های سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «بخوانیم برای ایران» از ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه در این خطه از شمال کشور برگزار می شود، اظهار کرد: تلاش داریم با ارائه خدمات کتابخانه ای و معرفی کتاب در فضای مسجد، مطالعه به یک فعالیت روزمره و بخشی از زندگی اجتماعی مردم تبدیل شود.
وی با اشاره به اینکه هماکنون ۴۴۰ کتابخانه مسجدی در سطح استان فعال هستند، افزود: از این تعداد ۳۳۱ کتابخانه به عنوان مخزندار و ۱۰۹ کتابخانه به صورت باز در حال ارائه خدمات کتابخانهای به علاقهمندان در شهرها و روستاهای استان میباشند.
به گفته ترابیان، گسترش کتابخانهها در روستاها یکی از دستاوردهای ارزشمند کانونهای فرهنگی هنری است که سبب شده فرهنگ مطالعه به عمق زندگی مردم مناطق محروم نیز راه یابد.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد مازندران با اشاره به جایگاه مساجد به عنوان خاستگاه اصلی فرهنگ و اندیشه در جامعه اسلامی، خاطرنشان شد: مساجد همواره نقش مهمی در رشد آگاهی عمومی، تقویت هویت فرهنگی و ارتقای سطح دانایی مردم ایفا کردهاند. کتابخانههای مساجد به عنوان یکی از بازوان اصلی فرهنگی در این مسیر، زمینه دسترسی آسان مردم، بهویژه در مناطق روستایی، به منابع علمی و مطالعاتی را فراهم ساختهاند.
وی با اشاره به برنامههای اجرایی ویژه هفته کتاب در مازندران گفت: در قالب پویش سراسری کتاب و کتابخوانی، فعالیتهایی متنوع نظیر کتابگردی و برپایی ایستگاههای تبادل کتاب در پارکها، مراکز خرید و مساجد، چالش مجازی «یک دقیقه کتاب»، پویش مردمی «من کتابخوانم»، تشکیل حلقههای کتابخوانی در فضاهای نمادین شهری و طرح شنبههای کتاب با محوریت امامان جماعت اجرا میشود.
حجتالاسلام ترابیان از برگزاری جشنواره کاروان دانایی خبر داد و افزود: در بخش برنامههای جنبی جشنواره نیز طرحهای خلاقانهای چون کتاب برای همه (جمعآوری و توزیع کتاب در مناطق کمبرخوردار)، نقاشی با کتاب (خلق دیوارنگارههای فرهنگی با موضوع کتاب)، مسابقه خلاقیت با کتاب و برنامه فرهنگی مسجد به طعم کتاب برای ایجاد فضای صمیمی و جذاب در مساجد پیشبینی شده است. همچنین تجلیل از کتابداران و نویسندگان فعال مسجدی نیز از دیگر محورهای این هفته فرهنگی است.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد مازندران با تأکید بر اینکه کتاب، زیربنای تحول فرهنگی جامعه است، خاطرنشان کرد: حرکت در مسیر دانایی و ترویج فرهنگ مطالعه نه تنها موجب تقویت هویت فرهنگی و ملی میشود، بلکه در ارتقای بینش دینی، اخلاقی و اجتماعی نسل جوان نیز نقش بسزایی دارد. خوشبختانه کانونهای مساجد مازندران با پشتوانه مردم و روحانیت، توانستهاند این جریان فرهنگی را بهصورت مردمی و پایدار در سراسر استان نهادینه کنند.
حجتالاسلام ترابیان در پایان تصریح کرد: با اجرای برنامههای هفته کتاب، امید داریم روح مطالعه، گفتوگو و دانایی در مساجد بیش از پیش زنده شود و هر مسجد به کانونی پویا برای پرورش اندیشه و قلم تبدیل گردد؛ چراکه آینده ایرانِ دانا و توسعهیافته از دل کتاب و مسجد بیرون میآید.
