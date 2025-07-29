«یار مظلوم، خصم ظالم» در میدان ولیعصر (عج) تهران نقش بست

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ طرح دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) شهر تهران با عنوان «یار مظلوم، خصم ظالم» امروز (سه‌شنبه، هفتم مرداد) به مناسبت چهلمین روز عروج فرمانده قهرمان معرکه فلسطین سرلشکر شهید حاج محمدسعید ایزدی معروف به حاج رمضان، از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت و مسئول پرونده فلسطین در نیروی قدس سپاه پاسداران رونمایی شد.

در توضیح این دیوارنگاره آمده است: «یار مظلوم، خصم ظالم، پناه سمتدیدگان فلسطین، فرمانده گمنام ایران زمین شهید سرلشگر پاسدار محمدسعید ایزدی»

این دیوارنگاره اثری از خانه‌ طراحان انقلاب اسلامی است که توسط سازمان هنری رسانه‌ای اوج رونمایی و نصب شده است.

گفتنی است شهید محمدسعید ایزدی با نام جهادی «حاج رمضان»، یکی از چهره‌های شناخته‌شده و تأثیرگذار در جبهه مقاومت فلسطین به شمار می‌رفت که سال‌ها در راستای مبارزه با رژیم صهیونیستی و آزادی قدس شریف فعالیت داشت.

سرلشکر ایزدی، بامداد ۳۱ خردادماه و در حال اقامه نماز صبح در پی تجاوز رژیم صهیونسیتی به ساختمان مسکونی در محله سالاریه قم به شهادت رسید.

