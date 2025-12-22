به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی نیروهای واکنش سریع در سودان بار دیگر به‌طور قاطع شایعات مربوط به حضور جنگجویان خارجی از کلمبیا در صفوف خود را رد کرد.

این موضع‌گیری پس از انتشار گزارش‌های رسانه‌ای درباره وجود شبکه‌های بین‌المللی برای جذب مزدوران به سود طرف‌های درگیر در جنگ سودان صورت گرفت.

«الباشا طبیق» مشاور فرمانده نیروهای واکنش سریع، این روایت‌ها را فاقد هرگونه پایه واقعی دانست و آن‌ها را بیشتر شبیه به «طرح‌های طنزآمیز» توصیف کرد تا اطلاعات معتبر.

وی در صفحه رسمی خود در فیسبوک نوشت: «آنچه درباره حضور جنگجویان کلمبیایی مطرح می‌شود هیچ پایه‌ای در واقعیت ندارد و به دنیای خیالی تعلق دارد که با رویدادهای جاری مرتبط نیست.»

طبق سخنان طبیق، این ادعاها مشابه اظهارات پیشین یک افسر ارتش سودان است که از «نیروهای نامرئی» در کنار نیروهای واکنش سریع سخن گفته بود. او تأکید کرد که موضوع مزدوران خارجی نیز در همان چارچوب روایت‌های غیرمنطقی قرار می‌گیرد.

این تکذیب در حالی مطرح می‌شود که روزنامه بریتانیایی «گاردین» تحقیقی منتشر کرده بود که در آن به نقش شرکت‌های ثبت‌شده در بریتانیا در جذب صدها جنگجوی کلمبیایی برای اعزام به سودان اشاره شده بود. این تحقیق همچنین شبکه جذب مزدوران را به افرادی مرتبط دانست که تحت تحریم‌های آمریکا به دلیل نقششان در شعله‌ور کردن جنگ سودان قرار دارند.

