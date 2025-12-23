به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی، روایتهای تکاندهندهای از بازماندگان کشتارهای شهر الفاشر در ایالت شمال دارفور سودان منتشر کرد؛ روایتهایی که از فرار از جهنم جنگ و رسیدن به اردوگاههای پناهندگان در شرق چاد حکایت دارد.
گزارش نیویورک تایمز حاصل دو هفته کار میدانی خبرنگار «ایفور بریکیت» در اردوگاههای «تینی» و «کاریاری» در شرق چاد، نزدیک مرز سودان است.
این روزنامه نوشت: فاجعه الفاشر، پایتخت شمال دارفور، فصل هولناکی از جنگ سودان است که بیش از ۱۲ میلیون نفر را آواره کرده است.
پس از محاصرهای ۱۸ ماهه، شهر در اکتبر ۲۰۲۴ (مهر ۱۴۰۳) به صحنه کشتار سازمانیافته توسط نیروهای واکنش سریع تبدیل شد.
گزارشها از اردوگاههای چاد نشان میدهد الفاشر به زندانی بزرگ بدل شده؛ با قتلهای بیهدف، تجاوزهای گسترده و اعدامهای میدانی.
ویدئویی که نیویورک تایمز صحت آن را تأیید کرده، یکی از نیروهای پشتیبانی سریع را نشان میدهد که فردی را در حالی که التماس میکرد، اعدام میکند.
سازمان بینالمللی مهاجرت تخمین زده است که ۱۰۰ هزار نفر از الفاشر گریختهاند و بیش از ۱۵۰ هزار نفر مفقود هستند.
مناهل اسحق (۳۵ ساله) گفت: فرزند ۱۴ سالهاش در جستجوی غذا کشته شد؛ خود او نیز در مسیر فرار به اردوگاه «اوری کاسونی» هدف تیر قناصه قرار گرفت و برادرش کشته شد.
مصطفی (۱۶ ساله) اظهار داشت: پس از مشاهده اعدام خانواده همسایه، با دوستانش قصد فرار داشت اما توسط نیروهای واکنش سریع دستگیر و دو روز به درخت بسته شد تا روستاییان آزادشان کردند.
حسام طاهر از «نسلکشی بیمارستان سعودی» که ۴۰۰ بیمار قربانی شدند، گریخت؛ اما در مسیر فرار همراه مادرش گروگان گرفته شد و با پرداخت ۲۰ میلیون پوند سودانی (حدود ۵۶۰۰ دلار) آزاد شد.
علی اسحق پای خود را در حمله هوایی از دست داد و دوستش یحیی رزق او را هفت روز بر دوش کشید تا به اردوگاه برسند.
امروز، اردوگاه «اوری کاسونی» بیش از ۱۰۰ هزار پناهنده را در خود جای داده و هر روز بر شمار آنان افزوده میشود؛ در حالی که کمکهای بینالمللی اندک است.
...........................
پایان پیام/ 167
نظر شما