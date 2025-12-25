به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «ریم السالم» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان و دختران، وضعیت انسانی در سودان را «فاجعه‌بار و فراتر از تصور» توصیف کرد و از استفاده گسترده و سازمان‌یافته خشونت جنسی و تجاوز به‌عنوان «سلاح جنگی» برای نابودی بافت اجتماعی سودان پرده برداشت.

وی در جریان سفر ۹ روزه خود به چهار ایالت تحت کنترل دولت سودان شامل ایالت جزیره، خارطوم، دریای سرخ و شمالی، با زنان و دخترانی دیدار کرد که قربانی تجاوز نیروهای واکنش سریع شده بودند و روایت‌های هولناکی از آنان شنید.

سالم تأکید کرد که تجاوز و خشونت جنسی در سودان صرفاً موارد فردی نیست، بلکه ابزاری جنگی برای فروپاشی جامعه است. او گفت: «این جنایات تنها زنان را قربانی مستقیم نمی‌کند، بلکه مردان خانواده‌ها را نیز در هم می‌شکند؛ چرا که نیروهای واکنش سریع آنان را مجبور به تماشای این فجایع می‌کنند و مردان خود را ناتوان از دفاع از زنان و خانه‌هایشان می‌یابند.»

وی همچنین به ترس زنان از گزارش این جنایات به نهادهای بین‌المللی اشاره کرد و گفت که «ترس از انگ اجتماعی، رنج آنان را دوچندان کرده است.»

خشونت اقتصادی و بحران انسانی

سالم علاوه بر خشونت جنسی، از «خشونت اقتصادی» نیز سخن گفت که شامل غارت خانه‌ها، سرقت محصولات کشاورزی و طلا و تخریب زیرساخت‌هاست. او این اقدامات را «تخریب سازمان‌یافته» دانست.

وی به شدت از ضعف تأمین مالی طرح‌های بشردوستانه در سودان انتقاد کرد و گفت: «تنها ۳۸ درصد از بودجه مورد نیاز تأمین شده، در حالی که ۳۰ میلیون سودانی ـ معادل نیمی از جمعیت ـ به کمک فوری نیاز دارند.» او افزود که گرسنگی، بیماری، سوءتغذیه و نبود خدمات درمانی برای قربانیان خشونت جنسی، از جمله رسیدگی به موارد بارداری ناخواسته، بحران را تشدید کرده است.

درخواست برای اقدام فوری

در پایان، گزارشگر سازمان ملل خواستار فشار واقعی جامعه جهانی برای توقف فوری جنگ و محاکمه عاملان این «جنایات هولناک» شد. او همچنین بر ضرورت عبور مستقل کمک‌های بشردوستانه، ایجاد گذرگاه‌های امن برای آوارگان و مشارکت زنان سودانی در هرگونه مذاکرات آینده برای حل بحران تأکید کرد.

بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، زنان و دختران بیشترین آسیب را در جنگ سودان دیده‌اند؛ به‌گونه‌ای که تنها در اردوگاه «زمزم» ۱۰۴ مورد خشونت جنسی ثبت شده که ۷۵ مورد آن مربوط به زنان بوده است.

کمیته ملی تحقیق سودان نیز اعلام کرده که تاکنون ۱۳۹۲ مورد تجاوز گروهی، بارداری و ازدواج اجباری در چند ایالت ثبت شده است، اما این آمار تنها حدود ۲ درصد از واقعیت را نشان می‌دهد؛ چرا که بسیاری از قربانیان به دلیل ترس از انگ اجتماعی، از گزارش موارد خودداری می‌کنند.

همچنین شبکه پزشکان سودان در یک هفته، ۳۲ مورد تجاوز علیه دختران آواره از «فاشر» که به «طویله» رسیده بودند، ثبت کرده است.

