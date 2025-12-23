به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «کامل ادریس» نخستوزیر سودان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، طرحی جامع برای پایان دادن به جنگ جاری در کشورش ارائه کرد.
ادریس که ریاست دولت مدنی انتقالی سودان را بر عهده دارد، گفت: این طرح شامل آتشبس تحت نظارت سازمان ملل، اتحادیه آفریقا و اتحادیه عرب، خروج نیروهای شبهنظامی از مناطق تحت کنترل، انتقال آنها به اردوگاههای تحت نظارت و خلع سلاح کامل است.
ادریس تأکید کرد: آتشبس تنها زمانی موفق خواهد بود که نیروهای شبهنظامی در اردوگاهها محصور شوند. او از ۱۵ عضو شورای امنیت خواست تا از طرحش حمایت کنند.
وی افزود: «این ابتکار میتواند لحظهای باشد که سودان از لبه پرتگاه عقبنشینی کند و جامعه جهانی در سمت درست تاریخ بایستد.»
ادریس گفت شورای امنیت باید «نه بهعنوان شاهد فروپاشی، بلکه بهعنوان شریک در بازسازی» یاد شود.
پیش از سخنان ادریس، «جفری بارتوس» معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت: دولت ترامپ طرحی برای آتشبس انسانی ارائه کرده و از طرفین درگیر خواست فوراً و بدون پیششرط آن را بپذیرند.
گفتنی است سودان از آوریل ۲۰۲۳ (فروردین ۱۴۰۲) وارد جنگ داخلی شد؛ زمانی که درگیری قدرت میان ارتش و نیروهای واکنش سریع به جنگی تمامعیار تبدیل شد و با کشتار جمعی، تجاوزهای گسترده و خشونتهای قومی همراه بود. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بینالمللی این اقدامات را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت دانستند.
به نظر میرسد نیروهای واکنش سریع از این طرح حمایت نکنند، زیرا عملاً به معنای پیروزی نظامی دولت و از دست رفتن نفوذ شبهنظامیان خواهد بود.
................................
پایان پیام/ 167
نظر شما