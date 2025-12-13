دژ استوار نام فاطمه(س)

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا:

میان دو زادروز زهرای اطهر و امیر مؤمنان سلام الله علیهما، چهل حدیث درباره فاطمه(س) را پیشکش عاشقان نور می‌کنیم که کلهم نور واحد و به بیان مولانا: نور هر دو، چشم نتوان فرق کرد.

حدیث ۲، ۳ و ۴

دیروز در حدیث یکم، ارزش شناخت فاطمه بیان شد. امروز فراتر از ارزش فاطمه، نگاهی به نقش نام او در زندگی بشر داریم.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: نام دخترم را از آن روی فاطمه گذاشتم، زیرا خدای - عزوجل - او وهر کس که او را دوست دارد، از آتش دوزخ دور نگه داشته و خلایق هم از معرفت وشناخت او بازمانده‌اند.

درباره آثار نام فاطمه علیها السلام نیز امام کاظم علیه السلام می فرماید: در خانه‌ای که نام محمد و احمد و علی و حسن و حسین و جعفر و طالب و عبدالله و حمزه و از زنان، نام فاطمه باشد، فقر وارد نخواهد شد.

درباره احترام به نام فاطمه سلام الله علیها نیز امام صادق علیه السلام به شخصی که نام دخترش را فاطمه گذاشته بود، فرمود: حالا که نام او را فاطمه گذاشته‌ای، پس دشنامش مده، نفرینش مکن و او را کتک مزن.

نام‌ها، کنیه‌ها و لقب‌های حضرت فاطمه سلام الله علیهم در روایات و زیارت‌نامه‌ها به‌کار رفته‌است که از جمله القاب مشهور او می‌توان به زهرا، بتول، سیدة نساء العالمین، کوثر وأم أبیها اشاره کرد.

در روایتی از امام صادق(ع) آمده است که حضرت فاطمه سلام الله علیها نزد خداوند ۹ نام دارد: فاطمه، صدّیقه، مبارکه، طاهره، زکیه، راضیه، مرضیه، مُحدَّثه و زهرا.

کنیه‌های او هم ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن، ام الائمه و ام ابیهاست. در منابع احادیث و زیارات، تا ۳۸ و در بعضی منابع ۴۹ نام برای حضرت فاطمه علیها السلام شمرده شده است.

نام‌ها و نشانه‌ها در ادبیات و در گفتمان دینی نمادهایی با دلالت‌های گوناگون هستند. نام‌های مقدس، مانند اسماء الله الحسنی یا نام‌های پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام یا بانوان ارجمندی مانند زهرای اطهار سلام الله علیها یا حضرات مریم وآسیه و خدیجه و زینب و معصومه که سلام خدا بر آنان باد، همواره الهام‌بخش خیر و برکت و تقوا و هویت بوده‌اند و هستند و حتی در مواردی مانند نام عباس یا ابوالفضل یا ... منبع قدرت وتوانمندی. این نام‌ها را پاس بداریم.

محمدمهدی شریعتمدار

