به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در استان حضرموت یمن، امنیت مرزی عربستان با تحرکات شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات تلاقی پیدا می‌کند.

براساس گزارش شبکه العربی، تنش‌ نظامی در حضرموت، نخستین آزمون میدانی مستقیم برای اختلاف دیدگاه‌های عربستان و امارات در یمن به شمار می‌آید؛ اختلافی که پس از سال‌ها هماهنگی، اکنون از سطح سیاسی به مرحله برخورد نظامی رسیده است.

با وجود جنگی که بیش از یک دهه ادامه داشته، حضرموت تا حدود زیادی از درگیری مستقیم میان دولت مستعفی یمن و دولت مورد حمایت جنبش انصارالله یمن دور مانده بود؛ اما این استان نیز از پیامدهای جنگ و رقابت‌های نفوذ محلی و منطقه‌ای بی‌نصیب نمانده است.

حضرموت… موقعیتی راهبردی

استان حضرموت در شرق یمن واقع شده و با دریای عرب هم‌مرز است. این استان حدود ۷۹۴ کیلومتر با صنعاء فاصله دارد و از شمال با عربستان و از شرق با عمان هم‌مرز است.

از نظر مساحت، حضرموت بزرگ‌ترین استان یمن است و حدود ۳۶ درصد از خاک کشور را دربر می‌گیرد؛ موضوعی که وزن ژئوپلیتیک ویژه‌ای به آن می‌بخشد.

در این استان چند بندر مهم قرار دارد که از جمله می‌توان به بندر المکلا، بندر الشحر و بندر نفتی الضبه اشاره کرد. استان حضرموت همچنین مهم‌ترین مخزن نفتی یمن به شمار می‌آید و حدود ۸۰ درصد از تولید نفت این کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

منطقه المسیلة از دهه ۱۹۹۰ میلادی کانون استخراج و تولید نفت بوده است.

ثقل نفتی حضرموت

این ظرفیت نفتی، حضرموت را به مهم‌ترین منبع درآمد دولت یمن و به برگ برنده‌ای اقتصادی در هر رقابت قدرت یا هرگونه تسویه‌ سیاسی تبدیل کرده است.

از نظر سیاسی نیز سه پروژه متضاد در حضرموت حضور دارند. پروژه اول مربوط دولت مستعفی یمن است که بر وحدت کشور تأکید دارد. پروژه دوم اختصاص به شورای انتقالی جنوب یمن دارد که خواهان جدایی جنوب این کشور است. پروژه سوم برای ائتلاف قبائل حضرموت است که این ائتلاف از سال ۲۰۱۳ میلادی خواهان خودگردانی و اداره محلی مستقل همراه با تقسیم عادلانه قدرت و منابع می‌باشد.

در هفته‌های اخیر، شورای انتقالی جنوبی توانسته کنترل مراکز قدرت، منابع نفتی و بنادر را در حضرموت و المهره به دست گیرد.

نگاه عربستان و امارات به حضرموت

حضرموت در واقع خط تماس زمینی مهمی با عربستان است و بخشی از عمق امنیتی مرزهای جنوبی این کشور به حساب می‌آید. عربستان حضرموت را حوزه‌ای راهبردی و مرزی می‌داند که به امنیت ملی آن گره خورده است.

در مقابل، پرسش‌های بسیاری درباره نقش امارات در حمایت از نیروهای محلی در حضرموت به‌ویژه شورای انتقالی جنوب، مطرح می‌شود.

استان حضرموت یمن در گذشته تاریخی یکی از مراکز مهم تجارت جهانی بوده و همین سابقه امروز نیز بر وزن سیاسی آن در بحث‌های مربوط به آینده یمن و شکل نظام سیاسی می‌افزاید.

به این ترتیب، حضرموت در برابر سناریوهای گوناگونی از جمله تقویت گرایش جدایی‌طلبانه، مهار تنش از طریق توافقی جدید برای تنظیم نفوذ، ادامه درگیری‌های محلی بر سر منابع یا حتی تبدیل‌شدن به صحنه‌ای برای رویارویی منطقه‌ای در شرق یمن، قرار گرفته است.

