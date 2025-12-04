به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه عبریزبان «i24» فاش کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، قرار است در تاریخ ۲۶ دسامبر جاری مصادف با 5 دی 1404 با بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل در ایالت فلوریدا دیدار کند. بنا بر این گزارش، این نشست در تاسیسات گردشگری «مار-ئه-لاگو» برگزار خواهد شد.
منابع آگاه درباره این دیدار اظهار داشتند: همانطور که در روال کار با ترامپ معمول است، همه چیز ممکن است تا لحظه آخر تغییر کند.
این منابع افزودند که انتظار میرود جلسه در روزهای پس از کریسمس و پیش از آغاز سال جدید برگزار شود؛ به این ترتیب نتانیاهو مستقیماً به فلوریدا سفر کرده و حدود ۴۸ ساعت بعد بدون توقف در واشنگتن، به سرزمینهای اشغالی بازخواهد گشت.
در صورت برگزاری این نشست، این پنجمین سفر نتانیاهو به آمریکا از آغاز دومین دوره ریاستجمهوری ترامپ در سال جاری خواهد بود.
روز دوشنبه نیز ترامپ و نتانیاهو تماس تلفنی برقرار کردند. دفتر نخستوزیر اسرائیل اعلام کرد که رئیسجمهور آمریکا از نتانیاهو برای دیداری قریبالوقوع در کاخ سفید دعوت کرده است.
همزمان، ترامپ بر اهمیت تداوم گفتوگویی قوی و صادقانه میان اسرائیل و سوریه در چارچوب تلاش گستردهتر برای تقویت ثبات منطقه تأکید کرد.
این تماس تلفنی پس از آن صورت گرفت که ترامپ در صفحه خود در شبکه «تروث سوشال» پیامی منتشر کرده و به شکلی مستقیم از اسرائیل خواسته بود حملات خود به خاک سوریه را متوقف کند.
