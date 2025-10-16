  1. صفحه اصلی
۱۳ کشته و زخمی در انفجار اتوبوس وزارت دفاع حکومت جولانی در شرق سوریه

۲۴ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۰
کد خبر: 1739264
۱۳ کشته و زخمی در انفجار اتوبوس وزارت دفاع حکومت جولانی در شرق سوریه

انفجار اتوبوس وزارت دفاع حکومت جولانی در استان دیرالزور، چهار کشته برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منبعی نظامی در سوریه به شبکه الجزیره اعلام کرد که بر اثر انفجار یک اتوبوس متعلق به وزارت دفاع حکومت جولانی در مسیر دیرالزور – المیادین در شرق کشور، تعدادی کشته و زخمی شدند.

منبعی در وزارت انرژی حکومت جولانی نیز به الجزیره گفت که این حادثه در نزدیکی روستای سعلو رخ داده و تاکنون ۴ کشته و ۹ زخمی بر جای گذاشته است.

به گفته این منبع، اتوبوس در حال انتقال نیروهای حفاظت از تأسیسات نفتی بود. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

