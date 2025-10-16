۱۳ کشته و زخمی در انفجار اتوبوس وزارت دفاع حکومت جولانی در شرق سوریه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منبعی نظامی در سوریه به شبکه الجزیره اعلام کرد که بر اثر انفجار یک اتوبوس متعلق به وزارت دفاع حکومت جولانی در مسیر دیرالزور – المیادین در شرق کشور، تعدادی کشته و زخمی شدند.

منبعی در وزارت انرژی حکومت جولانی نیز به الجزیره گفت که این حادثه در نزدیکی روستای سعلو رخ داده و تاکنون ۴ کشته و ۹ زخمی بر جای گذاشته است.

به گفته این منبع، اتوبوس در حال انتقال نیروهای حفاظت از تأسیسات نفتی بود. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

