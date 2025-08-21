ترور یکی از عناصر وزارت دفاع حکومت جولانی در شمال غرب سوریه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک عنصر از نیروهای تیپ پنجاهم وابسته به وزارت دفاع حکومت جولانی امروز پنج شنبه در پی هدفگیری مستقیم توسط افراد مسلح ناشناس در محله شمالی شهر جسرالشغور در حومه شمالی استان ادلب در شمال غرب سوریه کشته شد.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، مهاجمان بهطور ناگهانی اقدام به تیراندازی به سمت این عنصر کردند که منجر به کشته شدن فوری او شد، سپس به سمت مقصدی نامعلوم متواری شدند.
این حمله در چارچوب سلسله عملیات مشابهی صورت میگیرد که طی آن عناصر نظامی حکومت جولانی و گروههای همپیمان آنها در مناطق مختلف سوریه، هدف قرار میگیرند.
پیشتر، در تاریخ ۳ آگوست جاری، یک نیروی دیگر وزارت دفاع حکومت جولانی در کمینی از سوی افراد مسلح ناشناس در مسیر الیادوده در حومه غربی درعا کشته و چند تن دیگر زخمی شده بودند.
