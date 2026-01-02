به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عربستان سعودی امروز، «عیدروس الزبیدی» رئیس شورای انتقالی جنوب یمن را مسئول آسیب به منافع مردم استان‌های جنوبی و قضیه آن‌ها دانست.

«محمد آل جابر» سفیر عربستان در یمن، اعلام کرد: عیدروس الزبیدی به‌طور مستقیم مسئول اجرای دستورکارهایی است که به منافع مردم استان‌های جنوبی آسیب زده و تلاش کرده شکاف میان آن‌ها و برادرانشان در عربستان ایجاد کند.

وی افزود: الزبیدی بسیاری از تصمیمات یک‌جانبه را بدون توجه به تعهدات سیاسی خود به‌عنوان عضو شورای ریاستی یمن اتخاذ کرده است. خطرناک‌ترین این تصمیمات، هدایت حمله نظامی به استان‌های حضرموت و المهرة بوده که با بی‌نظمی امنیتی، ایجاد ترس در میان مردم، و کشته و زخمی شدن غیرنظامیان همراه بوده است.

آل جابر ادامه داد: عربستان از چند هفته پیش تا دیروز تلاش کرده با شورای انتقالی جنوب یمن برای پایان دادن به تشدید اوضاع و خروج نیروهای انتقالی از اردوگاه‌های خارج از استان‌ها و تحویل آن‌ها به نیروهای «درع الوطن» در حضرموت، به توافق برسد، اما با مقاومت و لج‌بازی مداوم الزبیدی مواجه شد. آخرین مورد، امتناع وی از صدور اجازه پرواز برای هیأت رسمی سعودی به عدن در روز گذشته بود، که طبق توافق با برخی رهبران شورای انتقالی جنوب یمن انجام می‌شد تا راهکارهای مشترکی ارائه شود.

وی همچنین اشاره کرد که الزبیدی دستور مستقیم برای تعطیلی پرواز در فرودگاه عدن صادر کرده که آسیب جدی به مردم یمن وارد کرده و اقدامی غیرمسئولانه، تضعیف‌کننده هماهنگی سیاسی، نظامی و امنیتی، و سابقه‌ای خطرناک است که نشان‌دهنده اصرار بر تشدید بحران و رد مسیرهای آرامش است.

آل جابر افزود: این اقدامات نشان‌دهنده اولویت دادن به منافع سیاسی و مالی شخصی الزبیدی و اجرای دستورکارهایی است که ربطی به قضیه جنوب یا یمن ندارند.

وی در پایان تأکید کرد: امید به عقلای رهبران شورای انتقالی جنوب برای تقدم دادن به منطق و خرد است تا آرمان‌های مردم یمن در شمال و جنوب تحقق یابد.

آغاز عملیات نظامی در حضرموت

در همین حال، «سالم الخنبشی» استاندار حضرموت یمن، امروز اعلام کرد که عملیات تحویل اردوگاه‌ها برای دریافت مناطق نظامی به‌صورت مسالمت‌آمیز و سازمان‌یافته از نیروهای شورای انتقالی جنوب آغاز شده است و این اقدام اعلام جنگ یا تشدید تنش نیست بلکه اقدامی پیشگیرانه برای حفظ امنیت و جلوگیری از هرج‌ومرج است.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که «رشاد العلیمی» رئیس شورای ریاستی دولت مسعفی یمن، الخنبشی را به فرماندهی کل نیروهای درع الوطن در استان حضرموت منصوب کرد و تمام اختیارات نظامی، امنیتی و اداری برای بازگرداندن امنیت و نظم به این استان را به او داد.

لازم به ذکر است که روز گذشته، مقامات شورای انتقالی جنوب یمن، حرکت پروازها در فرودگاه بین‌المللی عدن را متوقف کردند.

