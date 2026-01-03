آخرین تحولات نظامی در استان حضرموت یمن/ تغییر نقشه نفوذ میان شورای انتقالی جنوب و درع الوطن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تحولات نظامی در یمن – به‌ویژه در استان حضرموت که بزرگ‌ترین استان کشور بوده و حدود ۳۶ درصد از مساحت یمن را تشکیل می‌دهد – با سرعت در حال پیشروی است.

در هفته‌های اخیر، شورای انتقالی جنوبی که رئیس آن «عیدروس الزبیدی» آغاز مرحله انتقالی دو ساله پیش از برگزاری همه‌پرسی استقلال جنوب یمن را اعلام کرده است، توانسته کنترل بخش‌هایی از حضرموت و استان المهره را در دست بگیرد.

این دستاورد پس از آن حاصل شد که نیروهای شورای انتقالی جنوب، عملیات نظامی‌ را اجرا کردند که به گسترش نفوذ آنها در مناطقی انجامید که پیش‌تر کشور یمن جنوبی را تشکیل می‌داد.

در مقابل، نیروهای «درع الوطن» وابسته به دولت یمنِ مستعفی یمن مورد حمایت ائتلاف سعودی، عملیات نظامی مقابله‌ای با نام «عملیات تحویل گرفتن پادگان‌ها» را آغاز کردند.

مناطق تحت کنترل شورای انتقالی جنوبی در حضرموت

در حال حاضر حضرموت به سه بخش اصلی منطقه صحرایی در شمال، وادی حضرموت در مرکز و سواحل حضرموت در جنوب، تقسیم می‌شود.

نیروهای شورای انتقالی جنوبی اکنون کنترل مهم‌ترین مراکز ثقل نظامی استان حضرموت از جمله پادگان الخشعة در ورودی وادی حضرموت، پادگان القطن، پادگان تریم و شهر سیئون که مقر فرماندهی منطقه نظامی است را در اختیار دارند.

در جنوب استان حضرموت نیز این شورا بر پادگان القرن، شهر المکلا، مقر فرماندهی منطقه نظامی دوم، پایگاه هوایی الریان و پادگان الضبة در بندر الشحر که بندری نفتی و دارای اهمیت نظامی است، تسط دارد.

همچنین در شمال حضرموت، شورای انتقالی بر پادگان ثمود و پادگان پشتیبانی لجستیکی رماه، مسلط است. این مناطق در یک ناحیه صحرایی قرار دارند که حلقه ارتباطی میان وادی حضرموت و ساحل آن بوده و نقش مهمی در خطوط تأمین نیرو و تجهیزات دارد.

عملیات متقابل نیروهای «درع الوطن»

مسیر عملیات نیروهای درع الوطن از گذرگاه مرزی «الودیعه» میان عربستان و یمن آغاز شد.

این نیروها از اطراف مرز حرکت کرده و با ادوات سنگین و متوسط خود به سمت منطقه «العبر» پیش رفتند و از آنجا وارد منطقه «الخشعة» شدند؛ جایی که نبردهای شدیدی به مدت چهار ساعت ادامه یافت.

در نهایت، این نبردها که با پشتیبانی هوایی جنگنده‌های سعودی همراه بود، به سقوط پادگان الخشعة به دست نیروهای درع الوطن و کشته و زخمی شدن و اسارت شماری از نیروهای شورای انتقالی انجامید.

یکی از دلایل انتخاب الخشعة به عنوان نقطه آغاز عملیات، وجود «پادگان تیپ ۳۷» در آن بود که یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مراکز نظامی منطقه به شمار می‌رود و از موقعیتی راهبردی برخوردار است؛ و اکنون این پادگان به کنترل نیروهای درع الوطن درآمده است.

این پادگان بر مسیرهای تحرک و خطوط تأمین در وادی حضرموت تسلط دارد و میان شهرهای سیئون، القطن و صحرای حضرموت ارتباط برقرار می‌کند و به طرف مسلط امکان می‌دهد تأسیسات مهم و میادین نفتی را – به‌دلیل نزدیکی به آنها – تهدید یا حفاظت کند.

پس از سقوط الخشعة، نیروهای درع الوطن به سمت منطقه القطن پیشروی کرده و هدف اصلی آنها شهر سیئون است؛ شهری که به‌دلیل میزبانی از فرماندهی منطقه نظامی اول، اهمیتی راهبردی دارد.

فاصله میان الخشعة و سیئون حدود ۸۰ کیلومتر است و این مسیر تحت پوشش آتش هوایی جنگنده‌های سعودی قرار دارد تا راه پیشروی زمینی هموار شود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸