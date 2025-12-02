به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حوزه علمیه امام رضا(ع) تانزانیا با موفقیتی چشمگیر، مراسم هفتمین فارغالتحصیلی دانشآموختگان دوره سهساله خود را برگزار کرد. این مراسم با حضور علمای دینی، شیوخ، اساتید، والدین و مهمانان مدعو از مناطق مختلف تانزانیا، برگزار شد.
در جریان مراسم، شیوخ و اساتید حوزه با ارائه توصیههایی به فارغالتحصیلان بر اهمیت ادامه مسیر تحصیل با تلاش، صداقت و امانتداری تأکید کردند و یادآور شدند که مرحله پیشرو، مسئولیت بزرگتری بر دوش آنان خواهد گذاشت، چراکه دانشآموختگان قرار است برای ادامه تحصیلات حوزوی به دانشگاه بینالمللی المصطفی وارد شوند.
میهمان ویژه مراسم حجتالاسلام دکتر علی تقوی، مدیر دانشگاه المصطفی بود که با پیام تبریک خود فارغالتحصیلان را تشویق کرد و هدایایی به آنان تقدیم نمود.
همچنین، مولانا سید عارف نقوی، رئیس و مؤسس حجّة العصر تانزانیا، در سخنرانی خود نکات مهمی را به دانشآموختگان و والدین آنان یادآوری کرد. از جمله موارد مورد تأکید وی میتوان به اخلاص در طلب علم، همکاری والدین در مسیر تحصیل فرزندان و اهمیت آموزشهای دینی اشاره کرد.
فارغالتحصیلان همچنین به رعایت صبر، کوشش، ادب و اخلاص در مسیر تحصیل و زندگی علمی توصیه شدند تا بتوانند با اخلاق نیک و دانش صحیح دینی، الگوی شایستهای در جامعه باشند.
حوزه علمیه امام رضا(ع) تانزانیا در برنامههای خود بر تربیت نسلی آگاه، اخلاقمدار و توانمند برای اثرگذاری مثبت در جامعه، تاکید دارد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما