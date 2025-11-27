به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «نفحات من سیرة ائمه اهلبیت(ع)» اثر محمدباقر شریف القرشی به زبان سواحیلی ترجمه و در تانزانیا منتشر شد.
این اثر در بردارنده جلوههایی از اوصاف و فضایل امامان معصوم علیهم السلام است. مؤلف در هر کدام از دوازده فصل این کتاب، به بررسی ویژگیهای فردی، مکارم اخلاق و سیره اجتماعی یکی از ائمه علیهم السلام پرداخته است.
نگارنده، آن بزرگواران را انسانهایی نمونه و بینظیر دانسته و خصوصیاتی چون: جانفشانی، ایثار، زهد، تواضع، کمک به فقیران و ضعیفان جامعه و نشر علوم و معارف را از خصلتهای عمومی همه آنان برشمرده است.
چگونگی ولادت، لقبها، فضایل اخلاقی، خدمات اجتماعی، سخنان حکیمانه و نحوه شهادت نیز، از مواردی بوده که درباره هر کدام از آن اسوههای بیمانند تحقیق شده است.
نویسنده بخش مربوط به امام علی علیه السلام را به تفصیل ارایه داده و در آن به امامت آن حضرت، جایگاه ایشان نزد پیامبر(ص)، منزلت او در قیامت و تأثیرات مثبت ایشان بر پیشبرد اهداف رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز اشاره نموده است.
کتاب «نفحات من سیره ائمه اهلبیت(ع) از سوی جمعه رمضان کازینگاتی به زبان سواحیلی ترجمه و در قطع وزیری منتشر شده است.
