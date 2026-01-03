میزبانی ۵۰ درصد مساجد تهران از معتکفان نوجوان 

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام مرتضی کدخدایی در گفتگو با کمیته رسانه قرارگاه ملی مسجد با بیان اینکه امسال بسیج به‌صورت جدی در حوزه اعتکاف نوجوانان وارد میدان شده و در قالب میز مشترک ستاد اعتکاف استان تهران نقش آفرینی می کند، گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد مساجد شهر تهران میزبان برنامه‌های اعتکاف نوجوانان هستند که این میزان نسبت به سال‌های گذشته با رشد ۳۰ درصدی همراه بوده است.

معاون بسیج مساجد و محلات سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با اشاره به آمار مساجد فعال در این باره، بیان کرد: حدود ۲۰۸ مسجد و پایگاه بسیج ویژه نوجوانان دختر و نزدیک به ۱۸۰ مسجد در بخش پسران فعال بوده‌اند که مجموع آن‌ها به رقمی نزدیک به ۴۰۰ مسجد می‌رسد.

کدخدایی با اشاره به فضای متفاوت و اثرگذار اعتکاف نوجوانان و جوانان در مساجد، ابراز کرد: استقبال پرشور نوجوانان نشان می‌دهد این نسل توجه جدی به معنویت دارد و قطعاً شاهد افزایش حضور آن‌ها نسبت به سال‌های گذشته خواهیم بود.

معاون بسیج مساجد و محلات سپاه تهران بزرگ همچنین به برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مربیان مساجد اشاره و تصریح کرد: در راستای توانمندسازی مجریان و مسئولان بسیج نوجوانان، آموزش‌های تخصصی برای مربیان مساجد ارائه و در دو دوره به ۶۰۰ نفر و ۹۰۰ نفر از مربیان خواهر و برادر در سپاه تهران بزرگ آموزش‌های مرتبط با اعتکاف ارائه شد.

وی افزود: در هر مسجد، دو تا سه مربی آموزش‌دیده مسئولیت اجرای برنامه‌ها را بر عهده دارند و محتوای آموزشی تهیه‌شده و علاوه بر بارگذاری در سایت جامع اعتکاف، به‌صورت دفترچه نیز در اختیار مربیان قرار گرفته است. مأموریت اصلی بسیج، پشتیبانی از مسجد و کمک به امام جماعت است، چراکه توجه به نوجوانان و جوانان که آینده کشور و انقلاب اسلامی به دست آنان رقم خواهد خورد و این موضوع از اولویت‌های اصلی بسیج است.

وی با اشاره به اینکه یکی از فعالیت‌های ما تشکیل گروه بسیج نوجوانان است، ابراز کرد: تلاش ما تثبیت حضور نوجوانان در مسجد و کادرسازی برای انقلاب در بستر مهیای است و تلاش داریم با حضور نوجوانان مسجد را زنده و پویا نگاه داریم، یکی از برنامه هایی که برای پویایی مسجد باید مورد توجه قرار داد، استمرار برنامه ریزی اجتماعی و فرهنگی، ترویج و تقویت سبک زندگی اسلامی ایرانی و مهارتی و توجه به معنویت است در این میان اعتکاف نقشی مهم در استحکام و انسجام حضور نوجوانان در مسجد و کادرسازی برای آینده نظام اسلامی دارد.

معاون بسیج مساجد و محلات سپاه تهران بزرگ تأکید کرد: براساس فرمان مقام معظم رهبری، بسیج به‌عنوان بازوی اجرایی امام جماعت در مسجد عمل می‌کند و پایگاه‌های بسیج نیز در کنار امام جماعت و مدیران مسجد، به انجام مأموریت‌های محوله کمک می‌کنند. در راستای این ماموریت، توجه ویژه‌ای به حضور نوجوانان و جوانان در مساجد، محلات و پایگاه‌های بسیج داریم که تسهیل برای ارتقای کمی و کیفی اعتکاف نوجوانان ازجمله این اقدامات است.



