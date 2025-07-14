به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جامعه مسلمانان کانادا، با رشد سریع جمعیت و مشارکت فعال در حوزههای گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، اکنون به یکی از متنوعترین و پرچالشترین اقلیتهای مذهبی کشور تبدیل شده است.
مسلمانان کانادا که اکنون نزدیک به پنج درصد جمعیت این کشور را تشکیل میدهد، در کنار موفقیتهای آموزشی و فرهنگی، با موانع ساختاری، تبعیض و مشکلات اقتصادی نیز مواجه هستند.
گزارش زیر نگاهی آماری و تحلیلی به وضعیت کنونی مسلمانان کانادا، فرصتهای پیش رو، و چالشهای موجود دارد:
جمعیت:
در سال ۲۰۲۱، ۱٬۷۷۵٬۷۱۰ مسلمان در کانادا زندگی میکردند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۱، ۱٬۰۵۳٬۹۴۵ نفر بود.
مسلمانان ۴.۹٪ از کل جمعیت کانادا را تشکیل میدهند (افزایش نسبت به ۳.۲٪ در سال ۲۰۱۱).
عمدتاً در مناطق شهری ساکن هستند.
بیش از نیمی از مسلمانان کانادا در استان اونتاریو زندگی میکنند (۵۳.۱٪)؛ اگرچه نسبت به ۲۰۱۱ اندکی کاهش یافته که نشاندهنده الگوهای مهاجرت داخلی است.
تمرکز جمعیتی در منطقه کلانشهری تورنتو، مونترال، اتاوا، ونکوور و شهرهای استان آلبرتا است.
در شمال کانادا تنها ۵۰۵ مسلمان زندگی میکنند، اما این تعداد نسبت به ۲۰۱۱، ۳۸.۳٪ افزایش داشته است.
مهاجرت:
۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱: مسلمانان ۱۳.۷٪ کل مهاجران را تشکیل میدادند.
۲۰۱۱: این نسبت به ۱۸٪ رسید.
آمار ۲۰۲۱: ۶۳.۱٪ از مسلمانان کانادا مهاجر هستند.
بیشتر مهاجران مسلمان از آسیا آمدهاند (حدود ۶۴.۷٪) از جمله پاکستان، ایران، سوریه، بنگلادش، افغانستان، هند، لبنان و عراق.
شمار قابلتوجهی نیز از عربستان، ترکیه، امارات، اردن، کویت و سرزمینهای فلسطینی آمدهاند.
۲۹.۱٪ از مسلمانان مهاجر از آفریقا هستند (مراکش، الجزایر، سومالی، مصر و تونس).
گروههای کوچکتری از آمریکای جنوبی، کارائیب، اروپا و اقیانوسیه آمدهاند.
مناطق پر تراکم:
GTA (منطقه کلانشهری تورنتو): در حال حاضر ۱۰.۲٪ جمعیت را تشکیل میدهند و انتظار میرود تا سال ۲۰۳۶ به ۱۳.۲٪ برسد (بر اساس آمار کانادا).
مونترال، کبک: مسلمانان ۸.۹٪ جمعیت این شهر را تشکیل میدهند.
-
اتاوا: اکنون جایگاه سوم را بعد از مونترال و تورنتو دارد و با کلگری و ادمونتون رقابت میکند.
زبان و تنوع:
عربی رایجترین زبان مادری در میان مسلمانان کانادا است، سپس اردو، بنگالی، فارسی، سومالی و ترکی قرار دارند.
۹۵٪ مسلمانان کانادا قادر به گفتگو به یکی از زبانهای رسمی (انگلیسی یا فرانسوی) هستند.
۸۹.۲٪ از مسلمانان خود را «اقلیت قابل رؤیت» معرفی کردهاند.
بیش از ۶۰ گروه قومی-فرهنگی در میان مسلمانان وجود دارد.
گروههای غالب شامل: آسیای جنوبی (۳۷.۶٪)، عربها (۳۲.۲٪)، آسیای غربی (۱۳٪) و سیاهپوستان مسلمان (۱۱.۶٪ – افزایش نسبت به ۹٪ در سال ۲۰۱۱).
۱٬۸۴۰ مسلمان بومی (افزایش از ۱٬۰۶۵ در سال ۲۰۱۱) که اکثراً زن (۵۸٪) هستند.
سن و هویت فرهنگی:
جمعیت مسلمانان کانادا جوان است.
-
۳۱.۵٪ در کانادا، آمریکا یا اروپا متولد شدهاند (۲۸٪ از این جمعیت در کانادا متولد شدهاند).
-
طبق آمار ۲۰۲۱، هیچ کشور عربی در میان سه کشور اصلی مبدأ تولد مسلمانان کانادا قرار ندارد.
آموزش:
۶۰٪ مسلمانان بالای ۱۵ سال تحصیلات پس از دبیرستان (دانشگاهی، کالج یا فنیوحرفهای) دارند.
-
۴۴٪ از مردان و زنان مسلمان شاغل دارای مدرک دانشگاهی هستند، در حالیکه میانگین کشوری ۲۵.۸٪ است.
اشتغال:
نرخ بیکاری در میان مسلمانان ۱۳.۹٪ است؛ بیشتر از سیکها، هندوها و سایر اقلیتها، و دومین گروه بعد از بومیان.
-
۱۲٪ از مسلمانان خوداشتغال هستند.
-
درآمد مسلمانان تا ۲۵٪ کمتر از میانگین ملی است، حقوق بازنشستگی کمتری دارند و در بازار اجارهنشینی سهم زیادی دارند.
تنها ۶۲٪ از مسلمانان حرفهای متولد کانادا در زمینه تخصصی خود مشغول بهکار هستند.
چالشهای متقاطع:
تبعیض در استخدام و نگهداشت کارکنان.
-
تبعیض در مسکن، نبود گزینههای تأمین مالی حلال.
-
هزینه بالای زندگی، بهویژه برای خانوادههای پرجمعیت.
رشد صنعت حلال:
بازار غذای حلال در کانادا در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰.۳۹ میلیارد دلار ارزش داشت و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۲ به ۱۸.۳۴ میلیارد دلار برسد (با نرخ رشد سالانه مرکب ۵.۹٪).
توسعه در خردهفروشی: فروشگاههایی مانند Walmart، Costco و Sobeys محصولات حلال بیشتری ارائه میدهند، برندهای حلال راهاندازی کرده و محصولات خود را با معیارهای حلال هماهنگ کردهاند.
-
طبق یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۴، ۶۵٪ مصرفکنندگان غذای حلال معتقد بودند که شرکتهای غذایی بهخوبی نیازهای آنها را برآورده نمیکنند.
مساجد و مراکز اسلامی در کانادا:
تا اول دسامبر ۲۰۲۴، ۷۵۵ مسجد در سراسر کانادا فعال بودهاند که نشاندهنده رشد جمعیت مسلمانان است.
توزیع استانی:
اونتاریو: حدود ۵۸۱٬۹۵۰ مسلمان دارد؛ با بیشترین تعداد مسجد، بهویژه در تورنتو (بیش از ۱۰۰ مسجد).
-
کبک: با حدود ۲۴۳٬۴۳۰ مسلمان، بهویژه در مونترال، دارای تعداد زیادی مسجد است.
-
آلبرتا: ۱۱۳٬۴۵ مسلمان؛ با مساجدی در کلگری و ادمونتون (از جمله مسجد تاریخی الرشید که در سال ۱۹۳۸ تأسیس شد).
-
بریتیش کلمبیا: با ۷۹٬۳۱۰ مسلمان، دارای چندین مسجد بهویژه در منطقه ونکوور بزرگ.
نقاط قوت جامعه مسلمانان کانادا:
تابآوری و سازگاری: با وجود موانع سیستماتیک، مسلمانان کانادا نشان دادهاند که دارای انعطافپذیری بالایی هستند.
تحصیلات و مهارت: سطح بالای تحصیلات، مسلمانان را به یک منبع فکری و حرفهای مهم تبدیل کرده است.
غنای فرهنگی: تنوع درون جامعه مسلمان، فرصتهایی برای تبادل فرهنگی و گفتوگوی بینادیانی فراهم میکند.
جمعیت جوان: جامعهای جوان که میتواند در بلندمدت نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کانادا ایفا کند.
چالشهای پیش روی مسلمانان کانادا:
نابرابری اقتصادی: بیکاری و اشتغال ناقص، ثبات اقتصادی خانوادههای مسلمان را تهدید میکند.
-
نمایندگی محدود: حضور ضعیف در سیاست و بازنمایی منفی در رسانهها، نفوذ جامعه در تصمیمگیریها را کاهش میدهد.
-
فقدان انسجام: تنوع فرهنگی و فرقهای گاهی مانع همبستگی اجتماعی میشود.
-
اسلامهراسی: تبعیضهای ساختاری و اجتماعی فرصتهای مشارکت را محدود میکند.
روندها و چالشهای بیشتر:
چالش در تعریف هویت و تلفیق با جامعه میزبان.
ناپایداری اقتصادی ناشی از اسلامهراسی ساختاری.
محدودیت در انتخاب مدارس اسلامی به دلیل هزینه بالا و تبعیض.
مشکلات سلامت روان، فشارهای خانوادگی و احساس انزوا.
کمبود نمایندگی سیاسی و حضور ضعیف در رسانهها موجب تداوم کلیشهها شده است.
-
گرچه طرحهایی برای توانمندسازی جوانان در حال رشد است، اما به حمایت بیشتری نیاز دارد.
