به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش‌ها از هند حاکی از آن است که سال ۲۰۲۵ نه آغاز روندی تازه، بلکه تثبیت و عادی‌سازی پدیده‌هایی بود که هرگز نباید مورد ‌قبول واقع می‌شدند؛ از جمله اسلام‌هراسی، گفتار نفرت‌آمیز، مجازات جمعی و تبعیض نهادینه علیه مسلمانان.

برای بسیاری از مسلمانان هند، آنچه در این سال رخ داد، یک گسست ناگهانی نبود، بلکه تداوم الگویی بود که در آن بی‌عدالتی دیگر نیازی به توجیه نداشت و به‌صورت آشکار و بدون واکنش جدی ادامه می‌یافت. به طوری که تحقیر علنی، پروفایل‌سازی، مجازات گزینشی و سرزنش جمعی به تجربه‌ای روزمره بدل شد.

در این میان، تخریب منازل با بولدوزر که از سوی مقامات به‌عنوان مقابله با «ساخت‌وساز غیرقانونی» معرفی می‌شد، به نمادی از این روند تبدیل گردید. این تخریب‌ها اغلب بلافاصله پس از تنش‌های فرقه‌ای یا اتهامات خشونت‌آمیز انجام می‌شد و در عمل، محله‌ها، خانه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک مسلمانان را هدف قرار می‌داد. هرچند دادگاه‌ها در برخی موارد مداخله کردند، اما پیام عملی روشن بود: مجازات می‌تواند جمعی، سریع و علنی باشد، حتی پیش از اثبات جرم.

گزارش‌ها همچنین از گسترش گفتار نفرت‌آمیز در سال ۲۰۲۵ خبر می‌دهند؛ زبانی که پیش‌تر در حاشیه قرار داشت، به جریان اصلی راه یافت و از سوی برخی مقامات منتخب، چهره‌های مذهبی و فعالان سیاسی به کار گرفته شد. نبود پیامدهای جدی برای این سخنان نشان داد که چنین ادبیاتی نه‌تنها مانع سیاسی محسوب نمی‌شود، بلکه کارکرد انتخاباتی دارد.

این فضا به تداوم خشونت‌های میدانی نیز دامن زد. جرایم ناشی از نفرت، حملات جمعی و ضرب و شتم تا حد مرگ مسلمانان ادامه یافت و روند رسیدگی قضایی در بسیاری از موارد کند و نامتوازن بود؛ وضعیتی که احساس مصونیت عاملان و بی‌اعتمادی قربانیان به نهادها را تشدید کرد.

نقش بخشی از رسانه‌ها نیز مورد انتقاد قرار گرفته است؛ رسانه‌هایی که با برجسته‌سازی روایت‌های اسلام‌هراسانه، مسلمانان را به‌عنوان «دیگران» یا «تهدید» معرفی کردند و ناکارآمدی‌های اقتصادی و اجتماعی را به منازعات هویتی تقلیل دادند.

با این حال، گزارش‌ها تأکید دارند که سال ۲۰۲۵ فقط روایت قربانی‌شدن مسلمانان نبود. جوامع مسلمان، با وجود محدودیت منابع، از مسیرهای حقوقی، فعالیت‌های مردمی، روزنامه‌نگاری مستقل و کنش‌های همبستگی، به مقاومت ادامه دادند.

در پایان باید گفت که سال ۲۰۲۵ هشداری جدی برای هند مطرح می‌کند؛ هشداری درباره این‌که عادی‌سازی تبعیض و نفرت تا چه اندازه می‌تواند بنیان‌های دموکراتیک، مفهوم شهروندی برابر و عدالت را با چالش مواجه کند.

**************

پایان پیام/ 345