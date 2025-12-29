به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیسیون منطقه‌ای گفت‌وگوی ادیان ایالت کارناتاکا هم‌زمان با میلاد حضرت مسیح (ع)، برنامه‌ای با محور گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت را روز در کلیسای سنت مری بنگلور برگزار کرد.

این برنامه با حضور اعضایی از جوامع مسیحی و مسلمان برگزار شد و هدف آن تقویت درک متقابل، احترام و همکاری میان پیروان دو دین عنوان شده است. در این مراسم، اسقف یوسف سوسایناتان، اسقف بنگلور و رئیس کمیسیون گفت‌وگوی ادیان کارناتاکا، بر ضرورت تداوم تعاملات بین‌ادیانی برای ایجاد صلح تأکید کرد و گفت ارزش‌هایی چون صلح، محبت و شفقت، مشترک میان اسلام و مسیحیت است.

در جریان این برنامه، دعاهایی از هر اسلام و مسیحیت قرائت شد. زفرال حسن جی نیز در سخنانی به جایگاه حضرت مریم و حضرت عیسی (ع) در آموزه‌های اسلامی اشاره کرد و بر اشتراکات اعتقادی دو دین تأکید داشت.

در پایان، کشیش وینای کومار، از برگزارکنندگان این رویداد، ابراز امیدواری کرد که این‌گونه گفت‌وگوهای بین‌ادیانی در آینده نیز ادامه یابد و به گسترش فرهنگ صلح و تفاهم در منطقه کمک کند.

**************

پایان پیام/ 345