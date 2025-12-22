به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عطاءالله ترار، وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان، با انتقاد شدید از هند، حادثه کشیدن حجاب یک فارغ‌التحصیل زن مسلمان رشته پزشکی در ایالت بیهار را نشانه افزایش اسلام‌هراسی و عدم مدارا در هندوستان توصیف کرد.

ترار در مصاحبه‌ای اعلام کرد: این حادثه بسیار تأسف‌بار بوده و رفتار منتسب به یک مقام ارشد سیاسی هند، از جمله سروزیر ایالت بیهار، به‌شدت محکوم است.

وی افزود چنین رویدادهایی بازتاب «فروپاشی اخلاقی، قطبی‌سازی شدید و افراط‌گرایی خشونت‌آمیز» در هند است.

وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان تأکید کرد وزارت خارجه این کشور به‌طور رسمی این حادثه را محکوم کرده و این موضوع واکنش دیپلماتیک اسلام‌آباد را در پی داشته است. به گفته او، چنین حوادثی نباید جدا از فضای تبلیغاتی سازمان‌یافته و روایت‌های تحریف‌شده‌ای دیده شود که از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های دیجیتال گسترش می‌یابد.

ترار با اشاره به تنش‌های اخیر میان دو کشور گفت: پاکستان در سال‌های اخیر هدف جنگ اطلاعاتی مستمر از سوی هند بوده و انتشار اطلاعات نادرست، به‌ویژه در دوره‌های بحران، به ابزاری برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی داخلی و بین‌المللی تبدیل شده است.

