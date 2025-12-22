  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

انتقاد شدید وزیر پاکستانی نسبت به کشیدن حجاب از سر زنان مسلمان در هندوستان؛ انتقاد از افزایش اسلام‌هراسی در هند

۱ دی ۱۴۰۴ - ۰۵:۱۶
کد مطلب: 1764604
انتقاد شدید وزیر پاکستانی نسبت به کشیدن حجاب از سر زنان مسلمان در هندوستان؛ انتقاد از افزایش اسلام‌هراسی در هند

وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان با محکوم کردن حادثه کشیدن حجاب یک زن مسلمان در منطقه بیهار هند، آن را نشانه تشدید اسلام‌هراسی دانست و از جنگ اطلاعاتی و تبلیغاتی هندوستان انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عطاءالله ترار، وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان، با انتقاد شدید از هند، حادثه کشیدن حجاب یک فارغ‌التحصیل زن مسلمان رشته پزشکی در ایالت بیهار را نشانه افزایش اسلام‌هراسی و عدم مدارا در هندوستان توصیف کرد.

ترار در مصاحبه‌ای اعلام کرد: این حادثه بسیار تأسف‌بار بوده و رفتار منتسب به یک مقام ارشد سیاسی هند، از جمله سروزیر ایالت بیهار، به‌شدت محکوم است.

وی افزود چنین رویدادهایی بازتاب «فروپاشی اخلاقی، قطبی‌سازی شدید و افراط‌گرایی خشونت‌آمیز» در هند است.

وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان تأکید کرد وزارت خارجه این کشور به‌طور رسمی این حادثه را محکوم کرده و این موضوع واکنش دیپلماتیک اسلام‌آباد را در پی داشته است. به گفته او، چنین حوادثی نباید جدا از فضای تبلیغاتی سازمان‌یافته و روایت‌های تحریف‌شده‌ای دیده شود که از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های دیجیتال گسترش می‌یابد.

ترار با اشاره به تنش‌های اخیر میان دو کشور گفت: پاکستان در سال‌های اخیر هدف جنگ اطلاعاتی مستمر از سوی هند بوده و انتشار اطلاعات نادرست، به‌ویژه در دوره‌های بحران، به ابزاری برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی داخلی و بین‌المللی تبدیل شده است.

**************
پایان پیام/ 345

برچسب‌ها

اخبار مرتبط